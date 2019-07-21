Порошенко обганяє "Слугу народу" в закордонному окрузі, Вакарчук – у трійці

У голосуванні на закордонних дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради України партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" перемагає політсилу чинного глави держави Володимира Зеленського "Слуга народу".

Про це свідчать дані 72,54% опрацьованих бюлетенів, які з'явилися на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, "ЄС" набрала 30,31% голосів, на другому місці з результатом 27,18% опинилася "Слуга народу", а закрила трійку політсила Святослава Вакарчука "Голос" – 18,90%.

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Решта партій необхідних 5% голосів не набрали. "Опозиційна платформа – За життя" отримала 4,61%, "Партія Шарія" – 4,53%, а ВО "Свобода" – 3,88% голосів.

Порошенко обганяє "Слугу народу" в закордонному окрузі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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