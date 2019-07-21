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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Порошенко обганяє "Слугу народу" в закордонному окрузі, Вакарчук – у трійці

1.4т Читати матеріал російською

У голосуванні на закордонних дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради України партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" перемагає політсилу чинного глави держави Володимира Зеленського "Слуга народу".

Про це свідчать дані 72,54% опрацьованих бюлетенів, які з'явилися на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, "ЄС" набрала 30,31% голосів, на другому місці з результатом 27,18% опинилася "Слуга народу", а закрила трійку політсила Святослава Вакарчука "Голос" – 18,90%.

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Порошенко обганяє "Слугу народу" в закордонному окрузі, Вакарчук – у трійці

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Порошенко обганяє "Слугу народу" в закордонному окрузі, Вакарчук – у трійці

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Решта партій необхідних 5% голосів не набрали. "Опозиційна платформа – За життя" отримала 4,61%, "Партія Шарія" – 4,53%, а ВО "Свобода" – 3,88% голосів.

Порошенко обганяє "Слугу народу" в закордонному окрузі

Порошенко обганяє "Слугу народу" в закордонному окрузі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко Святослав Вакарчук
Теги
Партія "Європейська солідарність" Партія Вакарчука "Голос" Партія "Слуга народу"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да подтасовали это всем понятно
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