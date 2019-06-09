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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Порошенко не проти стати прем'єром: є умова

2.5тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко, який є першим номером у списку своєї партії "Європейська Солідарність", заявив, що готовий очолити Кабінет міністрів, якщо його політсила отримає перемогу на позачергових виборах до парламенту.

Про свої політичні амбіції політик розповів в коментарі "Громадському" під час з'їзду партії 9 червня.

Зокрема, на уточнювальне запитання, чи розглядає Порошенко можливість стати прем'єром, він відповів ствердно. "Якщо ми переможемо на виборах, то так", – сказав Порошенко.

У той же час, він не відповів, чи буде особисто народним депутатом або після виборів складе мандат.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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"Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції", – підкреслив п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Європейська Солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка 9 червня провела свій вирішальний з'їзд, на якому оприлюднили і затвердили список кандидатів в загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

В першу десятку списку нової партії Порошенка увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Порошенко заявив, що йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019, щоб не допустити реваншу проросійських сил.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
интересно что он курит или нюхает перед тем как нести такой бред ворюга
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Порох красава, всех животных собрал! Зоопарк, зверьков не кормить!
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