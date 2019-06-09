"Зоряна команда!" Порошенко називає першу десятку своєї партії: хто ці люди

Відзначимо, що цього разу у список увійшли у своїй більшості зовсім нові обличчя, так як партія змінила підхід і концепцію. Зокрема, "Європейська солідарність" провела громадські праймеріз.

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Отже, OBOZREVATEL пропонує познайомитися ближче з людьми, яких п'ятий президент України веде в Раду нового скликання (оновлюється по мірі оголошення імен).

Андрій Парубій – голова Верховної ради України з 14 квітня 2016 по 21 травня 2019. Секретар Ради національної безпеки і оборони України (27 лютого – 7 серпня 2014 року). Перший заступник голови Верховної Ради України (з 4 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року). Народний депутат України (з 25 грудня 2007 року). 31 травня 2019 року прийняв участь у з'їзді партії Європейська солідарність, де повідомив про рішення брати участь в майбутніх виборах з "командою однодумців".

Андрій Парубій LIGA.net

Ірина Геращенко – перший заступник голови Верховної Ради України з 14 квітня 2016 по 21 травня 2019. Народний депутат України VI, VII і VIII скликань. Заслужений журналіст України. Нагороджена орденом княгині Ольги.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Михайло Забродський – український воєначальник. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України з березня 2015 роки (з 2017 року – командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України). Герой України (2014 року), генерал-лейтенант (2016). З листопада 2017 по березень 2018 року – командувач силами АТО, задіяними у збройному конфлікті на Донбасі.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Софія Федина – українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч (член Президії Всесвітньої федерації українських лемківських об'єднань, політолог-міжнародник. Кандидат політичних наук (спеціалізація: міжнародні відносини та дипломатична служба). Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка . З березня 2014 волонтер АТО/ООС.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2017). Кавалер Ордена імені Княгині Ольги III ступеня.

Під час подій Революції Переваги були ведучою львівського Євромайдану.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Мустафа Джемілєв – український правозахисник і політичний діяч, один із лідерів кримськотатарського національного руху, голова Меджлісу кримськотатарського народу в 1991-2013 роках. Народний депутат України III, IV, V, VI, VII і VIII скликань.

Під час захоплення Криму у 2014 році Джемілєв підтримав територіальну цілісність України і не визнав референдум про статус Криму. У наприкінці 2015 року виступив одним з організаторів блокади півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

П'ятий президент України Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність") 31 травня.

Партія також істотно оновила склад центральної ради і президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтер, голос львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребинський; перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

4 червня "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до родини Європейської народної партії. ЄНП – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об'єднує національні християнсько-демократичні та консервативні партії. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи і після останніх виборів до Європарламенту зберегла за собою більшість.

Порошенко заявив, що його партія "Європейська Солідарність" буде реалізовувати на практиці принцип рівності чоловіків і жінок.

Раніше в БПП обговорювали можливість висунення лідера політичної сили Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра України.

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