Порошенко: надійний союзник "ЄС", якого ми ніколи не підведемо, – український народ

У наступному складі парламенту, який буде сформований після виборів 21 липня, партія "Європейська солідарність" буде перш за все відстоювати стратегічні інтереси українського народу, захищати європейські та євроатлантичні перспективи держави.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер "ЄС", п’ятий президент України Петро Порошенко, інформує пресслужба політсили.

"Європейська солідарність" має одного надійного союзника, союз з яким ми точно ніколи не порушимо, – це є український народ. Цілі, програма, мета, задля якої ми йдемо в парламент, абсолютно чіткі – захистити майбутнє України, захистити перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції. Причому це не просто гасло, не меседж у соціальних мережах – це чітке завдання", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко з прихильниками Пресслужба "ЄС"

За його словами, у 2023 році мають бути подані заявки на членство в Євросоюзі, план дій щодо членства в НАТО, а в грудні 2019 року потрібно включити це питання у порядок денний саміту НАТО.

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Лідер "ЄС" наголосив, що партія йде у Верховну Раду не задля посад, а задля захисту європейського шляху України. Порошенко заявив, що при цьому команда готова взяти на себе відповідальність на будь-якому найскладнішому напрямку державного управління, зокрема, очолити уряд.

"Європейська солідарність" має кандидатуру прем’єра. Вона достойна з моєї точки зору. Це найкраща кандидатура, і ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначений склад Верховної Ради", – повідомив п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що не дозволить реваншистам повернути Україну у кремлівську систему координат. На його думку, новою люстрацією відволікають увагу суспільства від повернення у владу поплічників Януковича.

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