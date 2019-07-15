Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Порошенко: надійний союзник "ЄС", якого ми ніколи не підведемо, – український народ

5.4т Читати матеріал російською

У наступному складі парламенту, який буде сформований після виборів 21 липня, партія "Європейська солідарність" буде перш за все відстоювати стратегічні інтереси українського народу, захищати європейські та євроатлантичні перспективи держави.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер "ЄС", п’ятий президент України Петро Порошенко, інформує пресслужба політсили.

"Європейська солідарність" має одного надійного союзника, союз з яким ми точно ніколи не порушимо, – це є український народ. Цілі, програма, мета, задля якої ми йдемо в парламент, абсолютно чіткі – захистити майбутнє України, захистити перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції. Причому це не просто гасло, не меседж у соціальних мережах – це чітке завдання", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко з прихильниками

Петро Порошенко з прихильниками

Пресслужба "ЄС"

За його словами, у 2023 році мають бути подані заявки на членство в Євросоюзі, план дій щодо членства в НАТО, а в грудні 2019 року потрібно включити це питання у порядок денний саміту НАТО.

Новини
Порошенко у Зарваниці закликав усіх помолитися за Україну

Лідер "ЄС" наголосив, що партія йде у Верховну Раду не задля посад, а задля захисту європейського шляху України. Порошенко заявив, що при цьому команда готова взяти на себе відповідальність на будь-якому найскладнішому напрямку державного управління, зокрема, очолити уряд.

"Європейська солідарність" має кандидатуру прем’єра. Вона достойна з моєї точки зору. Це найкраща кандидатура, і ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначений склад Верховної Ради", – повідомив п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що не дозволить реваншистам повернути Україну у кремлівську систему координат. На його думку, новою люстрацією відволікають увагу суспільства від повернення у владу поплічників Януковича.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
16
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
А какой достойной кандидатуре премьера он так скромно упоминает?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel