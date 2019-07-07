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"Ми молимось": Порошенко запевнив у перемозі України над Росією

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Чотириста років українці мріяли і молилися про власну державу, боролися за неї проти ворогів і дбайливо зберігали її коріння.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив журналістам під час відвідин Манявського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря на Прикарпатті. Він долучився до багатолюдної прощі, очолюваної Митрополитом Православної Церкви України Епіфанієм, передає сайт політсили.

Петро Порошенко у Манявському монастирі

Петро Порошенко у Манявському монастирі

eurosolidarity.org

Петро Порошенко у Манявському монастирі

Петро Порошенко у Манявському монастирі

eurosolidarity.org

"Тут дуже святе і намолене місце. Чотириста років українці возносили молитву до Господа для того, щоб він послав нам, українцям, свою державу, захистив нашу мову, захистив душу українців. І Господь нас почув. Цей рік дуже благословенний, бо цього року церква отримала Томос про автокефалію, наша церква отримала визнання світового православ’я і сьогодні дуже тішуся тому, що на прощі тут є багато тисяч людей, які прийшли до нашої церкви помолитися з Україну. Сьогодні я був разом з ними, разом з дружиною Мариною. І ми також молилися за Україну у цей святий день – у День народження Іоана Предтечи", – зазначив Петро Порошенко.

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За його словами, вороги йдуть різними шляхами – і війною, й інформаційними атаками намагаються підірвати Україну зсередини.

Петро Порошенко у Манявському монастирі

Петро Порошенко у Манявському монастирі

eurosolidarity.org

Петро Порошенко у Манявському монастирі

Петро Порошенко у Манявському монастирі

eurosolidarity.org

"Прошу молитися за Україну, прошу молитися за нашу церкву, щоб Господь послав церкві допомогу, підтримку, а державі – захист і звільнення від чужинців. Ми точно вистоїмо. Ми сильна держава, у нас сильна церква, у нас сильна мова, Господь чує наші молитви і правда є з нами. Я є оптиміст і закликаю вас до цього", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко сказав, що Росія зобов'язана повернути українських моряків.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Петро ПорошенкоМитрополит Епіфаній
Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Теги
ТомосПартія "Європейська солідарність"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Благодаря томосу, в Украине увеличилось число верующих в то, что Порошенко – барыга.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Украинцы, когда вы его усыпите?
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Павлов Дмитрий, к концу августа текущего года.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Парашенка : В связи с тем что Россия так и не пришла на войну с украиной победа однозначно присуждается украине ...
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