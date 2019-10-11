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11 жовтня • оновлено в 13:22
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Порошенко летить на Парламенську асамблею НАТО у Лондоні: розкриті перші деталі

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П’ятий президент України та голова політичної партії “Європейська солідарність" Петро Порошенко візьме участь у заходах у рамках Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС". Заходи відбудуться у Лондоні 12-14 жовтня.

Зокрема, Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони та безпеки. Серед іншого, порушуватиметься питання про перспективи Плану дій щодо членства в НАТО для України.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

112 канал

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"Зміцнюємо міжнародний фронт": Порошенко провів важливі переговори щодо України, ЄС і НАТО

Програмою візиту Петра Порошенка до Лондона також передбачено низку зустрічей із учасниками Парламентської асамблеї та керівництвом Північноатлантичного альянсу.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про зміну тактики в питанні євроатлантичної інтеграції України.

  • Раніше народна депутатка від "Слуги народу" й глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

  • Незабаром вона виправдалася, мовляв, мала на увазі те, що підтримує всі кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу, однак "нас там не чекають".

  • Президент України Володимир Зеленський на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та завив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом у сфері реалізації структурних реформ у секторі безпеки й оборони відповідно до стандартів НАТО.

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Особа
Петро Порошенко
Теги
НАТО Партія "Європейська солідарність"
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Только бы не сбили, только бы не сбили, свои же..(
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
На балкончике послушает с перепоя
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской ассамблеи и руководством Североатлантического альянса." Его туда никто не приглашал,или ,как всегда,возле туалета ловить будет!!!)))))))))
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