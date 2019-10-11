Порошенко летить на Парламенську асамблею НАТО у Лондоні: розкриті перші деталі

П’ятий президент України та голова політичної партії “Європейська солідарність" Петро Порошенко візьме участь у заходах у рамках Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС". Заходи відбудуться у Лондоні 12-14 жовтня.

Зокрема, Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони та безпеки. Серед іншого, порушуватиметься питання про перспективи Плану дій щодо членства в НАТО для України.

Петро Порошенко 112 канал

Програмою візиту Петра Порошенка до Лондона також передбачено низку зустрічей із учасниками Парламентської асамблеї та керівництвом Північноатлантичного альянсу.

Як писав OBOZREVATEL:

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про зміну тактики в питанні євроатлантичної інтеграції України.

Раніше народна депутатка від "Слуги народу" й глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

Незабаром вона виправдалася, мовляв, мала на увазі те, що підтримує всі кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу, однак "нас там не чекають".

Президент України Володимир Зеленський на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та завив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом у сфері реалізації структурних реформ у секторі безпеки й оборони відповідно до стандартів НАТО.

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