Порошенко – "Кварталу 95": вибачилися перед Кадировим – вибачайтеся перед українцями

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко засудив скандальний виступ "Кварталу 95" та Національного хору імені Верьовки про підпал дому Валерії Гонтаревої та зауважив, що власники на менеджери "Кварталу" та телеканалу "1+1" мають вибачитися.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За словами п'ятого президента, історія з Рамзаном Кадировим довела, що "Квартал" вміє вибачатися, коли захоче.

"У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік", - написав він.

Порошенко відзначив, що хор Верьовки - це один з мистецьких символів України, тому "Квартал" має вибачитися перед кількома поколіннями артистів, а також безпосереднього перед Валерією Гонторевою.

"Оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі. Можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт. Але хор – це значно більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу.

Хору Верьовки минає 77-й рік. За цей час він став одним із мистецьких символів України. Саме тому власники та менеджери "95-го Кварталу" та каналу "1+1" мали би вибачитися – перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їх творчості. І звичайно ж перед головою Національного банку Валерією Гонтаревою", - написав Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL:

гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої. Вони присвятили цьому пісню "Горіла хата".

На скандал відреагувала й сама Гонтарєва. "Це сором! Глузувати з людського горя – це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві", – сказала вона.

Також ситуацію прокоментував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він сказав, що радіти горю інших людей неправильно, втім, кожен може жартувати, як йому захочеться.

Самі ж артисти заявили, що "гумор – їхня головна зброя" і вони будуть із гордістю займатися своєю справою.

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