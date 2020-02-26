Порошенко: Крим — це Україна, незабаром він повернеться

П'ятий президент України Петро Порошенко подякував учасникам мітингу біля верховної Ради АР Крим проти анексії півострова Росією, який відбувся 6 років тому – 26 лютого 2014 року, за мужність і відвагу.

Про це сказано на сайті пресслужби "Європейської солідарності". Він зазначив, що окупанти згодом мстилися і продовжують це робити лідерам тієї акції, таким як Ахтем Чийгоз.

"Але зламати їх не вдалося, і не вдасться. Сьогодні Ахтем Чийгоз з нами – він депутат українського парламенту від "Європейської солідарністі". Крим обов’язково повернеться в Україну. Ми всі у це віримо. Багато людей на півострові чекають, коли настане цей день, і не припиняють чинити опір окупації", – зазначив Порошенко.

За його словами, у питанні окупації Криму нинішня влада поводиться дивно. Зокрема Порошенко звернув увагу на те, що уряд ліквідовує єдиний кримськотатарський канал, який мовить на Крим і несе туди слово правди.

"Основні українські канали – закодовано. Від монобільшості лунають безглузді заяви про можливість нібито в обмін на поступки Росії по Донбасу відновити водопостачання до Криму. Тема повернення півострова зникла навіть із риторики влади, очарованої очима Путіна.

Єднаймося, друзі! Ніхто не примусить нас зневіритися і опустити руки. Натомість нехай нас надихає стійкість Олега Сенцова, Володимира Балуха, Ахтема Чийгоза і тисяч інших кримчан, які не відступили, не здалися. Крим – це Україна! Ми пам’ятаємо. І ми повернемось. Слава Україні!", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ, згідно з яким 26 лютого стане Днем спротиву Криму російській окупації.

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