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26 лютого • оновлено в 15:20
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Порошенко: Крим — це Україна, незабаром він повернеться

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П'ятий президент України Петро Порошенко подякував учасникам мітингу біля верховної Ради АР Крим проти анексії півострова Росією, який відбувся 6 років тому – 26 лютого 2014 року, за мужність і відвагу.

Про це сказано на сайті пресслужби "Європейської солідарності". Він зазначив, що окупанти згодом мстилися і продовжують це робити лідерам тієї акції, таким як Ахтем Чийгоз.

"Але зламати їх не вдалося, і не вдасться. Сьогодні Ахтем Чийгоз з нами – він депутат українського парламенту від "Європейської солідарністі". Крим обов’язково повернеться в Україну. Ми всі у це віримо. Багато людей на півострові чекають, коли настане цей день, і не припиняють чинити опір окупації", – зазначив Порошенко.

Порошенко: Крим — це Україна, незабаром він повернеться

За його словами, у питанні окупації Криму нинішня влада поводиться дивно. Зокрема Порошенко звернув увагу на те, що уряд ліквідовує єдиний кримськотатарський канал, який мовить на Крим і несе туди слово правди.

"Основні українські канали – закодовано. Від монобільшості лунають безглузді заяви про можливість нібито в обмін на поступки Росії по Донбасу відновити водопостачання до Криму. Тема повернення півострова зникла навіть із риторики влади, очарованої очима Путіна.

Єднаймося, друзі! Ніхто не примусить нас зневіритися і опустити руки. Натомість нехай нас надихає стійкість Олега Сенцова, Володимира Балуха, Ахтема Чийгоза і тисяч інших кримчан, які не відступили, не здалися. Крим – це Україна! Ми пам’ятаємо. І ми повернемось. Слава Україні!", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ, згідно з яким 26 лютого стане Днем спротиву Криму російській окупації.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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. Талисман
. Талисман
Украина пережила 6 империй! Украина была и будет и земли все свои заберёт! Кубань это исконно украинская земля! А вот судьба , лаптерейха РФ очень печальна!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Кто как не Поршенко знает насколько "Крым это украина". Весной 2014 года крымчане популярно это ему объяснили смачными пинками чуть пониже спины
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Украина: Порошенко - это потеря и Крыма и Донбасса, хотите его возвращения ?
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. Талисман
. Талисман
Украина: один - в поле не воин !, Лапоть, Крым и Донбасс был окупировал ещё до Пороха! При чём здесь Порох! Иди к врачу, больное!
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