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Битва за Україну
Битва за Україну
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Порошенко извинился и должен признать остальные ошибки

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23 августа 2018

Сегодня Петр Порошенко сделал два важных исторических признания, которые мы не можем не поприветствовать.

1. "Именно в городе Днепр и в области весной 2014-го произошел коренной перелом в нашей борьбе с российским планом по расчленению и уничтожению Украины. Здесь, так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия".

2. "Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. ... Сожалею, что дал обещание, которое не оправдалось, и прошу за это прощения".

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Порошенко извинился: достойный шаг зрелого состоявшегося человека

Редакция страницы #Битва_за_Украину приветствует признание Петром Порошенко исторической реальности и желает ему не сворачивать с тернистого пути правды и признать остальные факты и ошибки.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Битва за УкраїнуБитва за Україну
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Битва за Украину
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Комментарии на сайте не модерированы
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Маска,я тебе впізнав,ти Йуля Володимірівна Путін?
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Покажи личико ,"зульфия".
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