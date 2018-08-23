23 августа 2018

Сегодня Петр Порошенко сделал два важных исторических признания, которые мы не можем не поприветствовать.

1. "Именно в городе Днепр и в области весной 2014-го произошел коренной перелом в нашей борьбе с российским планом по расчленению и уничтожению Украины. Здесь, так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия".

2. "Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. ... Сожалею, что дал обещание, которое не оправдалось, и прошу за это прощения".

Редакция страницы #Битва_за_Украину приветствует признание Петром Порошенко исторической реальности и желает ему не сворачивать с тернистого пути правды и признать остальные факты и ошибки.