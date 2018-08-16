Порошенко і Меркель провели переговори перед зустріччю з Путіним: що відомо

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель напередодні її зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Лідери двох країн обговорювали врегулювання конфліктних ситуацій.

Як написав прес-секретар президента Україні Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook, Порошенко також говорив про необхідність якнайшвидшого звільнення всіх політв'язнів Кремля.

"Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлера Німеччини і президента РФ. Петро Порошенко і Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі і подальші зусилля, зокрема і миротворчі, для забезпечення прогресу у мирному врегулюванні", - написав Цеголко.

За його словами, питанню звільнення незаконно засудженого Олега Сенцова, який голодує вже понад 90 днів, було приділено особливу увагу.

Як писав OBOZREVATEL, ув'язнений з політичних мотивів український режисер Олег Сенцов через голодування перебуває у дуже поганому стані. Сам він не збирається відступати і каже, що "готовий померти, якщо доведеться".

Сенцов вимагає звільнення всіх політв'язнів-українців, які утримуються у російських в'язницях і колоніях. Він не згоден припиняти свою акцію протесту доти, доки цього не станеться.

Як писав OBOZREVATEL, сестра Олега Наталя Каплан отримала листа, в якому Сенцов написав, що "кінець уже близько".