Порошенко: "ЄС" зупинила спробу проросійських лобістів у Європарламенті зруйнувати захист України

У середу, 17 липня, політики з проросійського пулу, які діють чітко за наказом Кремля, спробували нав'язати у Страсбурзі власний порядок денний, що руйнує концепцію захисту України на міжнародній арені.

Тільки зусиллями команди "Європейської солідарності" вдалось зруйнувати ці плани, захистити національні інтереси держави та зберегти міжнародну коаліцію у новообраному Європейському парламенті. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко журналістам під час прямого включення зі Страсбурга, написала пресслужба політсили.

Він зазначив, що "Опоблок" і "Опоплатформа", "фактично путінська "п'ята колона", приїхали, оточені натовпом російських журналістів, які забезпечують їм піарпідтримку. Також, додав лідер "ЄС", вони жодного разу не порушували питань, які є життєво важливими для України.

Команда "ЄС" Пресслужба "ЄС"

"Вони приїхали презентувати себе як проросійську політичну силу, яка на сьогодні має зруйнувати концепцію захисту українського інтересу у Європарламенті. Завдяки нашим рішучим зусиллям ця спроба "п'ятої колони" Кремля тут, у Страсбурзі, провалилася", – повідомив Порошенко.

За його словами, необхідно сконсолідувати усі проукраїнські сили на зовнішньополітичній арені для спільного захисту держави і протидії гібридній агресії Росії. Особливо важливо про це пам'ятати усім демократичним партіям у період передвиборчих баталій, переконаний Порошенко.

Він додав, що зараз, незважаючи на розпал передвиборчої кампанії, інтереси України – у Страсбурзі, під час першої сесії новообраного Європейського парламенту.

"Коли ми боремося за українські інтереси на зовнішньому фронті – ми наголошуємо, всі суперечності треба відкинути і залишити всередині України. На зовнішньому фронті ми маємо виступати як єдина, злагоджена команда – в цьому і реалізується пропозиція того, що наша команда готова підставити плече новій владі і не допустити прорахунків або помилок, які працюватимуть на шкоду нашій державі", – наголосив лідер партії "Європейська солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко у Страсбурзі закликав ЄC посилити санкції проти Росії. Також з'явилась інформація про те, що команда "Європейської солідарності" у Страсбурзі працює над зміцненням проукраїнської коаліції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!