"Попереду – довга дорога до миру": Пристайко і голова ОБСЄ обговорили майбутнє Донбасу і Криму

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 20 січня провів переговори з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою, який зараз очолює ОБСЄ.
Під час зустрічі вони обговорили двосторонні відносини між країнами, а також питання врегулювання ситуації з тимчасово окупованими територіями України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я сподіваюся, в цьому році ми досягнемо прогресу на шляху до врегулювання ситуації на сході України. Ми обговорили, як має бути побудована взаємодія в рамках ОБСЄ, яких додаткових зусиль українська сторона очікує від ОБСЄ. Найперше – від місії СММ. Ми попросили не тільки продовжити її діяльність, але і додати можливості, щоб вона була ще ефективніша", – зазначив глава українського МЗС.
Вадим Пристайко
Скріншот відео
Вадим Пристайко і Еді Рама
Скріншот відео
"Ми не уникали складних питань взаємин із Російською Федерацією, ми відкрито обговорили питання політичного врегулювання кризи. І говорили і про схід України, і про Крим", – наголосив Пристайко.
Крім того, він анонсував розвиток відносин між Україною та Албанією, а також заявив про відкриття посольства у Тірані у 2020 році.
Зі свого боку Рама заявив: той факт, що його перший офіційний візит в Україну як глави ОБСЄ свідчить про те, що для нього врегулювання кризи в Україні є пріоритетним питанням.
"Сьогодні це найактуальніший виклик для безпеки в Європі. Ми докладемо максимум зусиль, щоб дотриматися принципів ОБСЄ, домогтися повного виконання Мінських домовленостей, угод Тристоронньої контактної групи і "нормандського формату". Але поки обговорюються домовленості, це займе багато часу. А найголовніше – життя людей. Особливо людей, котрі живуть у зоні конфлікту. Тому ми докладатимемо максимум зусиль для сталого припинення вогню", – сказав Рама.
Еді Рама
Скріншот відео
Він висловив стурбованість у зв'язку з тим, що на Донбасі досі фіксуються жертви серед цивільного населення.
"Це має припинитися, це неприпустимо. Наше головне завдання – повне припинення вогню. Відновлення діалогу на найвищому рівні і підсумки "нормандського саміту" – правильні кроки. Але попереду ще довга дорога до сталого миру", – зазначив глава ОБСЄ.
Крім того, він анонсував візит на Донбас 21 січня, щоб особисто ознайомитися з політикою безпеки і з гуманітарною ситуацією.
"Ми рішуче хочемо допомогти завершити конфлікт і тим, хто брутально від нього постраждав. Ми приїхали не для того, щоб обіцяти дива. Ситуація дуже складна. Але ми для того, щоб зробити щось краще, ніж інші", – запевнив Рама.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що Україна готова розглянути альтернативні щодо Мінських угод варіанти для врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, це трапиться, якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго.
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