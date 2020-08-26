МоваЯзык

Топтеми:

Помпео привітав Зеленського з місяцем без втрат на Донбасі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
1,7 т.
Зеленський подякував США за підтримку України.

Зеленський подякував США за підтримку України..

Державний секретар США Майк Помпео привітав президента України Володимира Зеленського з тим, що на Донбасі вже 31 день немає бойових втрат.

Про це глава держави написав у Twitter за результатами телефонної розмови з главою Держдепу.

"Поговорив із Помпео. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що це стало можливим і "завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці США та Європи".

Також Зеленський подякував США за двопартійну підтримку територіальної цілісності України.

Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, процес мирного врегулювання на Донбасі і ситуацію в Білорусі.

Президент України обговорив перемир'я на Донбасі з держсекретарем США

Президент України обговорив перемир'я на Донбасі з держсекретарем США (Twitter Володимира Зеленського)

Зеленський відзначив важливість фінансової підтримки з боку США і значення співпраці в сфері безпеки.

Також він поінформував держсекретаря про зусилля України для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на сході країни.

Зі свого боку Помпео привітав досягнення перемир'я на Донбасі і запевнив у підтримці з боку США.

Говорячи про ситуацію в Білорусі, Зеленський зазначив, що Україна ніколи не втручалася і не збирається втручатися у вибори будь-якої країни.

Президент додав, що не допустить втручання з української сторони в американський виборчий процес, а будь-які "спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних противників України і США".

(Twitter Володимира Зеленського)

(Twitter Володимира Зеленського)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що війна на Донбасі закінчиться до кінця 2020 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

УкраїнаВійна на ДонбасіМайк ПомпеоВолодимир Зеленський
Поділитися в Facebook
  2. Політика