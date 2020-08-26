Помпео привітав Зеленського з місяцем без втрат на Донбасі

Зеленський подякував США за підтримку України..
Державний секретар США Майк Помпео привітав президента України Володимира Зеленського з тим, що на Донбасі вже 31 день немає бойових втрат.
Про це глава держави написав у Twitter за результатами телефонної розмови з главою Держдепу.
"Поговорив із Помпео. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає", – зазначив Зеленський.
Президент додав, що це стало можливим і "завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці США та Європи".
Також Зеленський подякував США за двопартійну підтримку територіальної цілісності України.
Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, процес мирного врегулювання на Донбасі і ситуацію в Білорусі.
Президент України обговорив перемир'я на Донбасі з держсекретарем США (Twitter Володимира Зеленського)
Зеленський відзначив важливість фінансової підтримки з боку США і значення співпраці в сфері безпеки.
Також він поінформував держсекретаря про зусилля України для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на сході країни.
Зі свого боку Помпео привітав досягнення перемир'я на Донбасі і запевнив у підтримці з боку США.
Говорячи про ситуацію в Білорусі, Зеленський зазначив, що Україна ніколи не втручалася і не збирається втручатися у вибори будь-якої країни.
Президент додав, що не допустить втручання з української сторони в американський виборчий процес, а будь-які "спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних противників України і США".
(Twitter Володимира Зеленського)
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що війна на Донбасі закінчиться до кінця 2020 року.
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