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9 жовтня • оновлено в 05:15
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Помилку не пробачать: Кисельов попередив Зеленського про небезпеку

1.7т Читати матеріал російською

Журналіст і телеведучий Євген Кисельов припустив, що українці, які не підтримують президента Зеленського, можуть організувати масштабні громадянські протести, якщо влада допустить "важкі помилки".

Останні протести в Києві і низці інших міст України показали, що "пасіонарії можуть влаштувати набагато масштабніші громадянські протести, якщо Зеленський дійсно допустить ті чи інші важкі помилки", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

За оцінками журналіста, ці протести поки що не слід розглядати як пряму загрозу для влади. І все ж він визнав: у президента Зеленського є маса противників серед тих, хто "як і раніше не хочуть змиритися з тим, що при владі перебуває президент, який був несимпатичний їм з самого початку, незалежно від того, яка у нього була програма, яку політику він обіцяв проводити".

У людей, які яро ненавидять Зеленського, ця ненависть, скоріше, ірраціональна

У людей, які яро ненавидять Зеленського, ця ненависть, скоріше, ірраціональна

"У людей, які яро ненавидять Зеленського, ця ненависть, скоріше, ірраціональна", – зауважив він.

Водночас журналіст додав: "Поки що довкола так званої формули Штайнмаєра більше розмов і пристрастей, аніж реальної політики, аніж реальних політичних змін у внутрішній політиці країни".

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Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня в низці міст України пройшли масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Ні капітуляції!", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло близько 10 тисяч людей, зокрема і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Євген Кисельов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра протест
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