Зовнішня політика, то насправді дуже тонка і інтелектуальна річ і якщо в неї грати з мізками, то й результат матимеш відповідний.

Це я до того, що коли волають, що нинішня Угорщина наскрізь пронизана проросійськими настроями, а відповідно через це й веде таку агресивну політику щодо України, не погоджуюсь з цим в корні, бо то не так.

Так само й з Польщею, ми маємо дуже багато незрозумілостей, які могли б давно поставити наші стосунки на рівень з україно-угорськими, тобто, майже тупіковими, але ж ні, Поляки постійно відстоюють нашу позицію, демонструючи свою потужну підтримку в нашій боротьбі з Росією, яка веде проти нас хоч і гібридну, але ж справжню війну.

Отож і зараз, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запропонував призначити спеціального посла генерального секретаря ООН з питань України. Про це він заявив у інтерв’ю виданню Handelsblatt.

Чапутович також вважає, що у нормандському форматі окрім присутніх країн, ще мають брати участь і США з ЄС і це дуже важлива для нас думка.

"Німеччина і Франція можуть вважати, що вони представляють Європу, але на нашу думку, так не є. Нас можуть представляти лише європейські установи, в цьому випадку Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, а не інші країни", – зазначив міністр, додавши, що проти Росії потрібно діяти більш рішуче.

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І ще одне питання, якого торкнувся польський міністр, так само для України є мегаважливим, то Північний поток.

"Нам потрібні більш рішучі дії проти Росії з боку ЄС і НАТО. Тут головне питання "Північного потоку – 2": трубопровід руйнує ефект санкцій. "Північний потік – 2" вбиває Україну. Якщо припиниться транзит російського газу через Україну, країна не тільки втратить значний дохід, але, перш за все, гарантію захисту від подальшої російської агресії", – заявив Чапутович.

І тут, знов таки, все впирається у вміння тонко і розумно вести зовнішню політику в цілому, бо ж, питання російської труби в Європі є доволі складне і не однозначне.

З одного боку, є країни, що підтримують позицію України відносно проекту "Північний потік-2", як суто політичного, без економічного обґрунтування, а тому такого, що має бути заблокованим, але ж є й інші.

І, що принципово, ці протилежні позиції підтримують доволі потужні політичні гравці, такі як США та Німеччина, тому, від нас залежить, чи зуміємо ми самі зіграти тонко, аби кінцеве рішення було в наших інтересах, а не російських.