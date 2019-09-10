Полонені повернулися додому: у Зеленського дали важливу обіцянку

Для чотирьох політв'язнів, яких звільнили у рамках обміну між Україною і Росією, куплять житло в Києві.

Як розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, мова йде про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова, передає "Громадське ТБ".

"Ми зараз працюємо з Офісом президента щодо придбання квартир Сенцову, Кольченку, Балуху та Панову Артуру. Ми спочатку запитали, що вони хотіли би, з ким жити, з'ясували склад сімей і все це передали в Офіс президента", – повідомила вона.

Повернення українських полонених із Москви "Страна"

Денисова пояснила, що колишні в'язні Кремля не можуть повертатися до Криму або на Донбас.

Про конкретні терміни поки невідомо, але, за словами омбудсмена, це трапиться найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з борта літака, яким звільнених українських моряків та інших політв'язнів доставили в аеропорт "Бориспіль" 7 вересня.

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