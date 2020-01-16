"Політичний склероз": як Тимошенко підставляється з критикою нової влади

Головна опозиціонерка країни – лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко – досить часто демонструє здатність кардинально змінювати свою позицію щодо головних політичних питань залежно від того, по який бік барикад вона перебуває.

Останнім часом Тимошенко виступає з різкою критикою законопроєкту про ринок землі, та особливо обурюється через високі премії міністрам і топменеджерам національних компаній. Але народна депутатка зовсім забула, як, будучи прем'єр-міністром, сама пропонувала роздавати землю геть усім і в необмеженій кількості, і сама ж схвалювала багатомільйонні виплати тодішньому голові НАК "Нафтогаз Україна".

Освіжити пам'ять українських громадян вирішив журналіст Сергій Лещенко у своїй програмі "Чесно політика". Детальніше – в OBOZREVATEL .

Відкриття ринку землі

Даний законопроєкт зараз є одним із найбільш спірних документів, які розглядає Верховна Рада. З одного боку, депутати і чиновники пояснюють народу, що це необхідно для економіки нашої країни, з іншого ж – активісти ходять із регулярними протестами під будівлю парламенту, виступаючи проти.

Серед самої ж влади теж не всі згодні з тим, що відкриття ринку землі є позитивом для простих людей. Глава парламентської фракції Юлія Тимошенко вже давно нещадно критикує проєкт закону зі усіх медійних майданчиків.

Юлія Тимошенко РБК

Так, депутатка наполягає на тому, що в разі ухвалення законопроєкту українська земля перейде у володіння п'яти-шести корпорацій, які залишать Україну без родючих земель, доведуть народ до голоду і зруйнують економіку держави.

Крім того, посилаючись на положення Конституції, що земля та її надра належать народу України, Тимошенко внесла подання до Конституційного суду, щоб перевірити закон про запуск ринку землі на відповідність Конституції.

І начебто знайшлася народна депутатка, яка бореться за права простих громадян, ось тільки Юлія Володимирівна забула (а може й ні), що іще у 2008 році, перебуваючи у кріслі прем'єр-міністра, вона сама ж була ініціатором проєкту закону про ринок землі. І найцікавішим тут є той факт, що у положеннях старого документа були прописані норми, проти яких зараз так завзято виступає лідерка "Батьківщини".

Проєкт закону про ринок землі, 2008 рік coolyanews.info

"Згідно із законом Тимошенко зразка 2008 року, купувати державні сільгоспземлі могли громадяни та юридичні особи України. І при цьому не було жодних обмежень на власників цих юридичних осіб. Тобто власниками фірм, які купували б землю за законом Тимошенко, могли бути іноземці. На покупців приватної землі у старому законопроєкті не було жодних обмежень", – розповідає Сергій Лещенко.

Крім купівлі землі іноземцями, Тимошенко також турбується про максимальний розмір землі, яку покупці можуть собі дозволити взяти в одні руки. Але і тут народна депутатка йде врозріз із власними ідеями.

"Згідно з її ж законом 2008 року, максимально граничний розмір землі для купівлі взагалі не визначався, він мав бути прописаний Кабінетом міністрів. Тобто не встановлювалося ніяких законодавчих обмежень на концентрацію землі в одних руках. Розмір землі уряд міг встановлювати на власний розсуд", – нагадав Лещенко.

Як бачимо, сьогодні Тимошенко затято критикує пропозиції нової влади, називаючи їх згубними для простого народу і для держави в цілому, хоча сама ж 11 років просувала ідеї, які несли набагато більшу загрозу для України.

Багатомільйонні премії

Ще одна тема для Юлії Володимирівни, на якій можна чудово піаритися, заодно втоптуючи у бруд "слуг народу".

Юлія Тимошенко РБК

Дійсно, днями українців гостро обурили опубліковані дані щодо зарплат і премій для міністрів і топменеджерів нацкомпаній. Так, наприклад, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов отримав за грудень аж 222,6 тис. гривень. І це при тому, що посадовий оклад міністра склав всього 12 952 гривні. Зате премій чиновнику видали майже на 150 тис. гривень, плюс 44 тис. гривень відпускних, плюс за інтенсивність праці та інше.

А ось міністр юстиції Денис Малюська, при зарплаті в 16 тис. гривень, нарахував собі премій в 11,9 разів більше за оклад, і отримав 226 тис. гривень.

Але всіх переплюнуло керівництво НАК "Нафтогаз України", їм треба виплатити близько 29 млн доларів, або 700 млн гривень. Премія в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які російський "Газпром" виплатив за рішенням Стокгольмського арбітражу, топчиновникам належить за укладеним із ними контрактом. На скількох людей буде розділена настільки значна сума, не розкривається.

Звісно, така інформація не пройшла повз Тимошенко і стала однією з улюблених підстав для критики чинної влади.

Але ми знову повертаємося до часів прем'єрства Юлії Володимирівни, коли глава Кабміну сама схвалила тодішньому керівнику "Нафтогазу" Олегу Дубині премію в розмірі 1% відсотка від чистого прибутку, отриманого компанією за підсумками 2009 року.

"За документами розмір посадового окладу Дубини склав скромних 13 500 гривень, що за тодішнім курсом становило 1500 доларів. ...В підсумку, за результатами роботи у 2009 році "Нафтогаз" мав йому заплатити майже 23 млн гривень, а на ті часи це майже 3 млн доларів. І це при тому, що Дубина підписав кабальний газовий контракт Тимошенко, який потім довелося оскаржувати в судах команді Коболєва та Вітренка у "Нафтогазі", – нагадав Лещенко.

Таким чином виходить, що Кабмін Тимошенко нічим не кращий за Кабмін "нового зразка", і перш ніж критикувати чи минулу, чи нинішню владу, народній депутатці варто згадувати і про свої "цікаві" рішення.

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