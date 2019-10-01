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1 жовтня • оновлено в 22:03
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"Політичні ніхто вибирають, кого скажуть": Береза зробив випад в сторону "Слуги народу"

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Народний депутат України VIII скликання Борислав Береза вважає, що "Слуга народу" у питанні вибору керівництва партії, яке анонсували в політсилі, погодиться з будь-яким рішенням, яке приймуть на Банковій.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebоok. Береза порівняв вибори глави партії з виборами прем'єр-міністра і голосуванням за законопроекти в Раді.

"Якщо врахувати, як проходив вибір прем'єр-міністра і як проходить голосування законопроектів у ВР, за які нардепи від "Слуги народу" голосують не читаючи, то вибори глави партії пройдуть на вулиці Банковій на 4-му поверсі в ОП, а на з'їзді затвердять того, кого скажуть", - написав Береза.

Борислав Береза

Борислав Береза

Facebook Борислава Берези

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Він нагадав висловлювання Микити Потураєва про те, що новообрані депутати "політичні ніхто", а виборець шукав людей Зеленського.

"Кожен нардеп "Слуги народу" добре пам'ятає слова Микити Потураєва, сказані ним в Трускавці: "Ви помилково думаєте, що ви всі політики. Це велика помилка. Ви тут опинилися тому, що виборець шукав людей політичної партії "Слуга народу". І йому було все одно, яке прізвище буде вказана в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Всі ви - політично ніхто. А "політичне ніхто" не може вибирати собі лідера. Вони погоджуються з вибором, зробленим за них. Це їхня доля", - підкреслив Береза.

Відзначимо, що Дмитро Разумков оголосив про свій відхід з поста глави партії "Слуга народу". Він зазначив, що на з'їзді партії її члени виберуть нового главу політсили. Разумков запевнив, що всередині партії немає ніяких проблем, справа в тому, що йому складно поєднувати посаду спікера Верховної Радий з главою партії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін розповів, що політична сила НЕ буде позбавляти мандатів двох своїх депутатів, яких зловили на голосуванні в Раді за відсутніх колег.

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Особи
Борислав Береза Дмитро Разумков
Тег
Партія Слуга народу
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