"Поки не проковтнув": Зеркаль зробила Зеленському попередження про Путіна

Переговори президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Парижі тільки довели, що у глави Кремля є стратегія щодо України, якої він дотримується.

Таку думку висловила колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль у програмі Сергія Іванова "Антиподи". Відповідаючи на питання, як би вона охарактеризувала результати зустрічі в Парижі, Зеркаль сказала: "Життя Мауглі (натяк на Зеленського – Ред.) має багато компонентів і ризиків".

При цьому ексдипломатка підкреслила, що ці переговори нагадують їй "Гру престолів". "Це як зустріч з Сауроном (Темний Володар – Ред.). Можна вийти, але у тебе все одно залишається якийсь відбиток від цього".

Олена Зеркаль Скріншот із відео

При цьому вона попередила Зеленського, що тут не працює вираз "Спасибі, що живий!".

"Це ж живий зараз, але це не означає, що живий через деякий час. Я завжди виходжу з того, що у Путіна є стратегія. Він нічого не робить просто так. І те, що він не проковтнув з першого разу, це теж тактика", – підкреслила вона.

Відзначимо, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у вівторок, 17 грудня, провели телефонну розмову, в рамках якого обговорили України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки", на якій було прийнято рішення, зокрема, про припинення вогню на Донбасі, обмін утримуваними особами, розведення військ ще на 3-х ділянках.

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