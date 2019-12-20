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20 грудня • оновлено в 07:24
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"Поки не проковтнув": Зеркаль зробила Зеленському попередження про Путіна

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Переговори президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Парижі тільки довели, що у глави Кремля є стратегія щодо України, якої він дотримується.

Таку думку висловила колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль у програмі Сергія Іванова "Антиподи". Відповідаючи на питання, як би вона охарактеризувала результати зустрічі в Парижі, Зеркаль сказала: "Життя Мауглі (натяк на Зеленського – Ред.) має багато компонентів і ризиків".

При цьому ексдипломатка підкреслила, що ці переговори нагадують їй "Гру престолів". "Це як зустріч з Сауроном (Темний Володар – Ред.). Можна вийти, але у тебе все одно залишається якийсь відбиток від цього".

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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Скріншот із відео

При цьому вона попередила Зеленського, що тут не працює вираз "Спасибі, що живий!".

"Це ж живий зараз, але це не означає, що живий через деякий час. Я завжди виходжу з того, що у Путіна є стратегія. Він нічого не робить просто так. І те, що він не проковтнув з першого разу, це теж тактика", – підкреслила вона.

Відзначимо, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у вівторок, 17 грудня, провели телефонну розмову, в рамках якого обговорили України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки", на якій було прийнято рішення, зокрема, про припинення вогню на Донбасі, обмін утримуваними особами, розведення військ ще на 3-х ділянках.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Олена Зеркаль Сергій Іванов Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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филя филя
филя филя
саурон маугли игра престолов. и с такой кашей в голове эта дура отношения выстраивала с россией?))
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Путін це катала,він спочатку дає лоху трошки виграти,а потім обдере до нитки,і чим більше радіє лох своєму маненькому виграшу тим впевненіше почувається катала,лох на крючку не зіскоче.
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Куни Чан
Куни Чан
Скорее Рик и Морти, первый сезон, желтому цыпленку все объяснять надо.
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