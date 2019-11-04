"Погрожують моїм дітям": Кива терміново звернувся до поліції. Документ

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива звернувся в поліцію через погрози його дітям.

Заяву оформлено на ім'я голови Національної поліції Ігоря Клименка. У ній Кива згадав скандал під будівлею Верховної Ради, де нардеп пригрозив невідомій людині "відрізати голову".

Політик зазначив, що його "протягом дня переслідувала група радикально-агресивно налаштованих молодих людей, які погрожували дітям". Кива закликав поліцію терміново розслідувати ситуацію.

Ілля Кива zagittya.com.ua

Кива звернувся в поліцію

Кива звернувся в поліцію

Як писав OBOZREVATEL, коментуючи скандал, Кива звинуватив у провокаціях активіста з Одеси Сергія Стерненка. Він пригрозив йому "покаранням і приниженням".

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