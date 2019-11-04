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4 листопада • оновлено в 21:42
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"Погрожують моїм дітям": Кива терміново звернувся до поліції. Документ

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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива звернувся в поліцію через погрози його дітям.

Заяву оформлено на ім'я голови Національної поліції Ігоря Клименка. У ній Кива згадав скандал під будівлею Верховної Ради, де нардеп пригрозив невідомій людині "відрізати голову".

Політик зазначив, що його "протягом дня переслідувала група радикально-агресивно налаштованих молодих людей, які погрожували дітям". Кива закликав поліцію терміново розслідувати ситуацію.

Ілля Кива

Ілля Кива

zagittya.com.ua

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Кива звернувся в поліцію

Кива звернувся в поліцію

Кива звернувся в поліцію

Кива звернувся в поліцію

Як писав OBOZREVATEL, коментуючи скандал, Кива звинуватив у провокаціях активіста з Одеси Сергія Стерненка. Він пригрозив йому "покаранням і приниженням".

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Особа
Ілля Кива
Місце
Україна Київ
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Пока вы друг-друга не перебьёте на Украине мира, закона и порядка не будет. Киева, все помнят реализацию блокады Крыма, у Ютуба память хорошая.
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Mega Death
Mega Death
Вся натура xoxлятская на лицо!))) А нас за шо...?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а такой крутой с виду! "голову отрежу"...
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