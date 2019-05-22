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"Погано закінчиш!" Ляшко поскаржився на "злий погляд" Зеленського

16.5тЧитати матеріал російською

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко поскаржився на "злий погляд" президента Володимира Зеленського в день його інавгурації 20 травня.

Як передає УП, про це в середу, 22 травня, Ляшко заявив із трибуни Верховної Ради, звинувативши новообраного главу держави в "узурпації влади".

"Я хочу сказати українцям фразу, яку я сказав Зеленському, коли він ішов після інавгурації, і вся країна, весь світ це побачив. Його реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте, чому? Тому що я йому сказав: Володимире, погано почав, – погано закінчиш!" – розповів Ляшко.

Зеленський і Ляшко в Раді

Зеленський і Ляшко в Раді

Єфрем Лукацький

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"Ви можете мене відпустити?" Ляшко схопив Зеленського. Відеофакт

До цього Ляшко розкритикував Зеленського за рішення розпустити Верховну раду і призначити дострокові парламентські вибори. Через це радикал порівняв президента з Віктором Януковичем.

Зеленський і Ляшко в Раді

Зеленський і Ляшко в Раді

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший конфлікт між Ляшком і Зеленським трапився ще в день інавгурації, коли нардеп перебив президента під час його виступу і слів про жителів Донбасу і Криму.

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Особи
Олег ЛяшкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Верховна Рада України
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
На встречу с Зеленским Ляшко приехал на велосипеде, который тоже выиграл в лотерею.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
может ему просто пидо...гоги ,не наравлютца.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не мешайте Зэбилу себя проявить
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