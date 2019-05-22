"Погано закінчиш!" Ляшко поскаржився на "злий погляд" Зеленського

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко поскаржився на "злий погляд" президента Володимира Зеленського в день його інавгурації 20 травня.

Як передає УП, про це в середу, 22 травня, Ляшко заявив із трибуни Верховної Ради, звинувативши новообраного главу держави в "узурпації влади".

"Я хочу сказати українцям фразу, яку я сказав Зеленському, коли він ішов після інавгурації, і вся країна, весь світ це побачив. Його реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте, чому? Тому що я йому сказав: Володимире, погано почав, – погано закінчиш!" – розповів Ляшко.

Зеленський і Ляшко в Раді Єфрем Лукацький

До цього Ляшко розкритикував Зеленського за рішення розпустити Верховну раду і призначити дострокові парламентські вибори. Через це радикал порівняв президента з Віктором Януковичем.

Зеленський і Ляшко в Раді УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший конфлікт між Ляшком і Зеленським трапився ще в день інавгурації, коли нардеп перебив президента під час його виступу і слів про жителів Донбасу і Криму.

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