"Подзвоню щодо цього чорта": глава СБУ розповів про розмову із Зеленським

Т.в.о. голови СБУ Іван Баканов заявив, що президент України Володимир Зеленський не говорив із ним про секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка, якого той нещодавно вигнав із наради.

Як передає ТСН, про це Баканов сказав під час брифінгу 16 липня. Нагадаємо, у президента виникла словесна перепалка з Годунком, у кінці якої він вигнав його із зали.

Після закінчення засідання Зеленський сказав: "Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта".

Зеленський і Годунок Колаж

Сам Баканов на запитання журналіста відповів, що подібної розмови з главою країни у нього поки не відбулося. "Такого дзвінка не було", – сказав він.

На уточнююче запитання про те, чи перевіряла СБУ минуле Годунка, Баканов сказав: "Служба безпеки України перевіряє минуле не тільки пана Годунка. Якщо так би мовити. Не перевіряємо... У контексті вашого запитання таке виходить закінчення вашої фрази".

Іван Баканов Телеканал 24

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський вигнав із залу Годунка 10 липня під час візиту глави держави на Київщину.

При цьому президент назвав чиновника розбійником, оскільки Годунок був засуджений на п'ять років позбавлення волі за трьома статтями: перевищення повноважень, розбій і порушення недоторканності житла.

З огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

Після гучного інциденту Годунок заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернутися до суду з позовом про образу честі та гідності. Пізніше, однак, він відмовився від позову, назвавши ситуацію непорозумінням.

Журналіст Володимир Бойко викрив Годунка у брехні. Так, у своїй автобіографії чиновник стверджує: "Я і мої рідні до кримінальної відповідальності не притягувалися й судимі не були"

Наразі Годунок балотується до Верховної Ради України у 98 окрузі. Під час передвиборної кампанії він активно підтримував Володимира Зеленського.

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