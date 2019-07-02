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"Почати діалог з Москвою!" Кравчук закликав до переговорів з Путіним щодо Донбасу

1.2тЧитати матеріал російською

Мінський процес абсолютно неефективний вид переговорів, Україні потрібно повернутися до Будапештського меморандуму і почати діалог із Росією щодо Донбасу.

Таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук в ефірі спеціального ток-шоу "Епіцентр української політики" на телеканалі NEWSONE. "Я завжди заявляв, що Мінський процес не є ефективним за своєю суттю. Навіть у Європі вже говорять, що він себе вже вичерпав. Він не може вирішити корінне питання України про території і врегулювати військовий конфлікт на Донбасі", – сказав він.

За його словами, цей формат сам по собі недосконалий і не принесе ніякого результату.

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Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

"Телеканал 24"

"Я виступаю за те, щоб повернутися до Будапештського процесу. Подумати, як його розширити, як його змінити, але повернутися до нього. Потрібно почати діалог із Російською Федерацією, щоб припинити війну. Але не потрібно звинувачувати Україну в бездіяльності, РФ теж не йде назустріч", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, що президент України Володимир Зеленський знову призначив Леоніда Кучму представником у Тристоронній контактній групі у Мінську, так як у останнього є низка нових пропозицій щодо Донбасу.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасімінські домовленостіМирні переговори в Мінську
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Цікаво, чому це маразматичне опудало не каже, завдяки кому з"явився такий "ефективний документ" - Будапештський меморандум, який, як виявилося, нікого ні до чого не зобов"язує, крім України. Макарович, краще зізнайся, скільки наварив на оборудці - мабудь більше за 30 срібників, все ж таки інфляція за 2000 років.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пока до скакуасов не дойдёт тот факт, нужно прямое общение с ЛНР и ДНР, война будет продолжаться. У России конечно есть способ прекратить войну, но вряд ли он вам понравится...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Мерзкий сайт...вонючий..Модеатор просто тупо...не пропускает комментарии от россияней))как это демократично))
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