"Почати діалог з Москвою!" Кравчук закликав до переговорів з Путіним щодо Донбасу

Мінський процес абсолютно неефективний вид переговорів, Україні потрібно повернутися до Будапештського меморандуму і почати діалог із Росією щодо Донбасу.

Таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук в ефірі спеціального ток-шоу "Епіцентр української політики" на телеканалі NEWSONE. "Я завжди заявляв, що Мінський процес не є ефективним за своєю суттю. Навіть у Європі вже говорять, що він себе вже вичерпав. Він не може вирішити корінне питання України про території і врегулювати військовий конфлікт на Донбасі", – сказав він.

За його словами, цей формат сам по собі недосконалий і не принесе ніякого результату.

Леонід Кравчук "Телеканал 24"

"Я виступаю за те, щоб повернутися до Будапештського процесу. Подумати, як його розширити, як його змінити, але повернутися до нього. Потрібно почати діалог із Російською Федерацією, щоб припинити війну. Але не потрібно звинувачувати Україну в бездіяльності, РФ теж не йде назустріч", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, що президент України Володимир Зеленський знову призначив Леоніда Кучму представником у Тристоронній контактній групі у Мінську, так як у останнього є низка нових пропозицій щодо Донбасу.

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