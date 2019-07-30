"Почали з того, що на*бали вас": в "Слузі народу" вляпалися в новий скандал

У партії "Слуга народу" перед виборами вирішили "прикрити" деяких безробітних кандидатів.

Про інцидент повідомила користувач Мирослава Лузіна в Facebook, яка звернула увагу на ситуацію на мажоритарному окрузі №221, де балотувалася Анна Пуртова.

За її словами, спочатку Пуртову позначали як "тимчасово безробітну", але пізніше на сайті ЦВК з'явилася інформація, що вона нібито є "главою правління громадської організації "Діджитал освіта".

Анна Пуртова і Володимир Зеленський capital.ua

"Згідно з базою даних YouControl, ГО "Діджитал освіта" зареєстрована 25.06.2019, тобто менше ніж за місяць до виборів. 221-й округ, ваша "слуга народу" почала з того, що вас на*бала", - обурилася Лузіна.

При цьому глава організації ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що приклад "прикрашання біографії" є вкрай рідкісним явищем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мажоритарники в партії "Слуга народу" захотіли створити окрему групу. Її лідерами стали журналіст Дубінський і блогер Куницький.

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