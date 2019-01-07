Поблизу столиці Данії планують насипати дев'ять штучних островів

Задля залучення нових інвестицій та промислового розвитку столиці влада Данії планує намити поблизу Копенгагена дев'ять нових штучних островів.Уряд Данії підтримав плани зі спорудження дев'яти нових штучних островів поблизу Копенгагена. Відповідне рішення уряд ухвалив у понеділок, 7 січня. За задумом, ці острови мають розширити площу промислового району Копенгагена і сприяти залученню нових інвестицій в економіку столиці, передає агенція новин Reuters.

Очікується, що загальна площа намитих клаптиків суходолу становитиме близько 9,8 мільйона квадратних метрів. За задумом авторів проекту, його реалізація створить до 12 тисяч робочих місць та посилить валовий внутрішній продукт північноєвропейської країни на понад вісім мільярдів доларів, що відповідає 2,5 відсотка ВВП Данії. У новій індустріальній зоні планується розмістити до 380 нових компаній.

Будівництво поланують розпочати 2022 року, а до 2040 року проект може бути повністю реалізовано. Перші ділянки новоутвореного суходолу продаватимуть, за задумом, вже 2028 року, передає агенція новин AFP. Утім, для початку будівельних робіт новий проект ще має схвалити парламент Данії.

Відомо, що на одному з дев'яти насипаних островів спорудять завод для переробки побутових відходів Копенгагена в біогаз. Крім того, тут також міститимуться потужності для очищення стічних вод та для накопичення екологічно чистої електроенергії, виробленої вітряками. На інших островах будуть розміщені промислові підприємства.