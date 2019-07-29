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По стопах Лещенка і Найєма? В "Слузі народу" намітився розкол

5.5т Читати матеріал російською

Мажоритарники в партії "Слуга народу" захотіли створити окрему групу.

Про це повідомив журналіст телеканалу 1+1 Олександр Дубінський в своєму телеграм-каналі. За його словами, зараз об'єднання складається з п'яти чоловік.

"Друзі! Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Приєднуйтесь", - написав він.

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Також Дубінський прикріпив фото, на якому, очевидно, показав ще двох членів групи - блогера Олександра Куницького і журналістку "плюсів" Ольгу Василевську-Смаглюк.

Уже зараз Куницького і Дубинського порівнюють з нардепами Сергієм Лещенком і Мустофою Найємом, які потрапили в політику після того, як стали відомими журналістами. У Верховній Раді вони також з часом "відсторонилися" від своєї партії.

По стопах Лещенка і Найєма? В "Слузі народу" намітився розкол

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "Слузі народу" розгорівся скандал через крісло глави фракції. Дубінський жорстко "напав" на четвертого номера в списку партії.

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Особи
Олександр Дубинський Олександр Куницький Ольга Василевська-Смаглюк
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Верховна Рада України
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