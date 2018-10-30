''По п'ять секунд'': Новинський відверто розповів про контакти з Путіним

Народний депутат України від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив, що ніколи тісно не спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним і зустрічався з ним лише двічі у житті на офіційних заходах.

За словами парламентаря, перша зустріч відбулася у 2004 році — їх познайомив тодішній посол Росії в Україні Віктор Черномирдін. Однак політики тільки обмінялися привітаннями, згадує Новинський в інтерв'ю "Українській правді".

"Вдруге я з Путіним мав контакт у 2013 році, коли Віктор Янукович і Володимир Путін провели спільний парад Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил України в місті Севастополі. Я як депутат, обраний від Севастополя, був серед тих, хто там перебував. знову ж "здрастє-здрастє" і все. Ось, у мене було два контакти з Путіним, кожен з них по п'ять секунд, може, по 10", — розповів нардеп.

Вадим Новинський Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня відбулася Велика Рада всеукраїнського руху "Партія Миру", на якій були сформовані керівні органи організації, а Новинський був обраний її головою.