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/Політика

"По-християнськи": Лавров зробив Зеленському пропозицію щодо Донбасу

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав новообраного президента України Володимира Зеленського вести переговори "по-християнськи" й обміняти "всіх на всіх" на Донбасі.

Такою заявою відреагував він на інавгураційну промову нового глави України, передають "РИА Новости".

"Було б правильно, по-християнськи, почати з положення документів (Мінських угод – Ред.) Про обмін затриманими за принципом "всіх на всіх", – сказав Лавров.

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Сергій Лавров і Володимир Зеленський

Сергій Лавров і Володимир Зеленський

Він також прокоментував заяву Зеленського про подолання мовних розбіжностей в Україні.

"Сьогодні в своїй інавгураційній промові Зеленський висловився проти спроб вносити розкол в українське суспільство за мовною ознакою. Немає сумнівів, що це повинно в повній мірі поширюватися і на релігійну сферу, зокрема в більш широкому контексті всебічного виконання Мінських домовленостей про подолання внутрішньоукраїнського конфлікту", – висловився Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер РФ не збирається вітати шостого президента України Володимира Зеленського з інавгурацією.

При цьому Путін нібито відправить привітання "після перших успіхів" нового президента України.

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Особи
Володимир ЗеленськийСергій Лавров
Місце
Україна
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Обоз , почему вы врёте что не модерируете ? Почему три раза удалили в этой статье мои комменты ?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Флегмат Владимир, Обоз, как правило, удаляет наиболее взвешенные, спокойные комментарии. Целью такой модерации является распространение ссор и конфликтов, недопущение грамотного анализа ситуации.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Эта лошадинная голова,еще и Иисуса Христа,себе в подельники приглашает? ИУДА!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Херои украины должны сидеть в вязницах мордора, як тильки их нагоняют они превращаются в зрадников.
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