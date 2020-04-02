"Плівки Єрмака": партія Вакарчука закликала главу Офісу Зеленського "самоізолюватись" від політики

Партія "Голос", лідером якої донедавна був Святослав Вакарчук, закликала главу Офісу президента Андрія Єрмака призупинити свої повноваження на час розслідування корупційної справи, в якій фігурує його брат Денис.

З такою заявою виступила заступниця глави партії, народна депутатка Інна Совсун, заяву якої опублікувала пресслужба "Голосу".

"Те, що ми побачили на записах – безперечно є підставою для розслідування. З огляду на те, яка роль глави ОП в країні, продовження його роботи на посаді є величезним ризиком. Адже розслідування можна використовувати для тиску на рішення, від яких залежить доля держави.

Саме тому партія "Голос" вважає, що Андрій Єрмак повинен піти в політичну самоізоляцію. До закінчення розслідування. Команда Зеленського обіцяла нульову толерантність до корупції. Треба просто виконувати обіцянки", – йдеться в заяві.

Інна Совсун goloszmin.org

Лерос і Єрмак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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