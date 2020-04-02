"Плівки Єрмака": партія Вакарчука закликала главу Офісу Зеленського "самоізолюватись" від політики

Партія "Голос", лідером якої донедавна був Святослав Вакарчук, закликала главу Офісу президента Андрія Єрмака призупинити свої повноваження на час розслідування корупційної справи, в якій фігурує його брат Денис.
З такою заявою виступила заступниця глави партії, народна депутатка Інна Совсун, заяву якої опублікувала пресслужба "Голосу".
"Те, що ми побачили на записах – безперечно є підставою для розслідування. З огляду на те, яка роль глави ОП в країні, продовження його роботи на посаді є величезним ризиком. Адже розслідування можна використовувати для тиску на рішення, від яких залежить доля держави.
Саме тому партія "Голос" вважає, що Андрій Єрмак повинен піти в політичну самоізоляцію. До закінчення розслідування. Команда Зеленського обіцяла нульову толерантність до корупції. Треба просто виконувати обіцянки", – йдеться в заяві.
Інна Совсун
goloszmin.org
Лерос і Єрмак
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, що нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися у скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все зображене на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
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