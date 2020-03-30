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30 березня • оновлено в 16:08
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"Плівки Єрмака": брат глави ОП відповів на звинувачення

9.4т
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Брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис спростував інформацію про те, що він нібито домовлявся з кимось про працевлаштування на державну посаду.

Як заявив Єрмак в коментарі "Бабелю", на оприлюднених нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом відео він обговорює проекти, які подавав в системі звернення громадян до Кабміну.

Людина, схожа на Дениса Єрмака

Людина, схожа на Дениса Єрмака

Скрін відео

"Шахраї, нарізка... Прикро, що мої ініціативи реформ і проектів мало того що не розглянули на Кабміні (відписки, більше 50), а й особисто мене і брата облили брудом", – зазначив він.

За словами Єрмака, він не пам'ятає, з ким саме зустрічався в той момент.

"Ви знаєте, я завжди відкрито з усіма зустрічаюся, не шепочуся (видно на відео) і не знаю, хто міг спеціально придумати такий вкид. Ворогів, думав, немає у мене, а ось виявилося, що їх більше ніж", – підкреслив брат глави Офісу президента.

Він поскаржився, що всі його досягнення і репутація тепер знищені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

  • Сам глава ОП Андрій Єрмак заявив, що подав заяви в СБУ і ДБР за фактом поширення відео. Він звинуватив Лероса в наклепі.

  • Незабаром в мережі з'явилося нове відео з людиною, схожою на Дениса Єрмака – брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, – який нібито домовляється зі співрозмовником про корупційну схему.

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
політика корупція Офіс президента видео скандали
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Комментарии на сайте не модерированы
Nayden Serg
Nayden Serg
Дениска Ермак - ты Б.Р.Е.Х.Л.о.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
..цццц...так він каже що наклеп це погано....хто ж знав...
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Emа Ol
Emа Ol
Ти диви, може ще й медальку дадуть.
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