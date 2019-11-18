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18 листопада • оновлено в 20:19
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План Зеленського по Донбасу: в Росії огризнулися і висунули умови

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Російська сторона виступила проти перегляду "Мінських угод" по Донбасу.

Повпред Росії на переговорах контактної групи в Мінську Борис Гризлов висловив обурення бажанням України використовувати інші моделі переговорів, передає RT.

"Не потрібно розраховувати на перегляд Мінських угод в інших форматах, а тим більше намагатися зробити це в односторонньому порядку", – заявив Гризлов.

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Особливо його розлютили висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що в разі "глухого кута" в переговорах з РФ, доведеться "витягнути" людей з ОРДЛО, які вважають себе українцями і не хочуть жити в окупації.

"Якщо з'ясується, що дані відомості відповідають дійсності, слід зазначити, що подібна позиція не відповідає змісту Мінських домовленостей і вкрай негативно сприймається жителями Донбасу", – вважає представник країни-агресора.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що в разі, якщо Мінські домовленості вичерпають себе і покажуть неефективність, Україна буде готова представити кілька запасних планів.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Борис Гризлов
Місце
Україна
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