План Зеленського по Донбасу: в Росії огризнулися і висунули умови

Російська сторона виступила проти перегляду "Мінських угод" по Донбасу.
Повпред Росії на переговорах контактної групи в Мінську Борис Гризлов висловив обурення бажанням України використовувати інші моделі переговорів, передає RT.
"Не потрібно розраховувати на перегляд Мінських угод в інших форматах, а тим більше намагатися зробити це в односторонньому порядку", – заявив Гризлов.
Особливо його розлютили висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що в разі "глухого кута" в переговорах з РФ, доведеться "витягнути" людей з ОРДЛО, які вважають себе українцями і не хочуть жити в окупації.
"Якщо з'ясується, що дані відомості відповідають дійсності, слід зазначити, що подібна позиція не відповідає змісту Мінських домовленостей і вкрай негативно сприймається жителями Донбасу", – вважає представник країни-агресора.
Зеленський і Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що в разі, якщо Мінські домовленості вичерпають себе і покажуть неефективність, Україна буде готова представити кілька запасних планів.
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