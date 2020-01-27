"План "Шатун": Карін описав нову спробу Путіна приструнити Донбас

Президент Росії Володимир Путін чудово розуміє, що не зможе вирішити "українське питання" військовими методами.

Про це заявив військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Апоcтрофу".

Так, за його словами, це видно з того, що плани Кремля щодо дестабілізації нашої країни тривають, але вже під повним контролем ФСБ.

У Кремлі розуміють неможливість "вирішення українського питання" військовими методами

"Як саме – можна подивитися, набравши в інтернеті: "план "Шатун", достовірність якого виносимо за дужки. Схеми саме такого типу використовувалися і використовуються в Україні, Грузії, Молдові, Чорногорії, Каталонії, Шотландії, Франції, Чилі..." – зазначив український експерт.

Водночас він додав, що реалізацію такого підступного плану в нашій країні можна розглядати як якусь підготовку до майбутніх подій, яких варто очікувати щонайменше через пів року.

"Адже Путіну прямо зараз відверто не до України чи Білорусі. Цар Русі не всесильний. Доведено "Північним потоком-2", – підкреслив Карін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Юрія Каріна, після президентських і парламентських виборів в Україні глава РФ Володимир Путін усвідомив провал Кремля і вирішив змінити тактику щодо Донбасу, що й призвело до відставки його помічника Владислава Суркова, який курирував раніше "Л/ДНР".

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