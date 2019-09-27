"Піти в тінь після скандалів": стало відомо, під кого розчистили місце Данилюка

Місце Олександра Данилюка, який подав у відставку з посади секретаря РНБО, ймовірно, звільнили для нинішнього глави Офісу президента Андрія Богдана, який хоче "піти в тінь" після скандалів довкола його особи.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, Данилюк написав заяву про звільнення, оскільки здогадувався, яке саме рішення ухвалить щодо нього Національна комісія із запобігання корупції.

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Що вирішила НАЗК щодо Данилюка

Відповідне засідання комісії пройшло в п'ятницю, 27 вересня. Члени НАЗК проголосували за два важливі рішення щодо Данилюка – за поки ще секретаря РНБО тепер візьметься НАБУ.

По-перше, було узгоджено проєкт рішення про затвердження обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією, і направлення рішення "Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Данилюком Олександром Олександровичем, міністром фінансів України" в Національне антикорупційне бюро.

НАЗК проголосувала також за аналогічний проєкт рішення щодо декларації Данилюка за 2016 рік.

Рішення НАЗК щодо Данилюка

Що відомо про активи та майно Данилюка

Вперше дані про активи сім'ї Данилюка в Великобританії з'явилися в 2016 році. Тоді ще кандидат на посаду міністра фінансів пояснив це тим, що довгий час жив у Лондоні.

Він запевнив, що після переїзду в Україну написав заяву про складання повноважень керівника компанії Rurik Investment Group і продажу відповідної частки в ній.

Із новою силою скандал розгорівся в 2018 році. OBOZREVATEL стало відомо, що Данилюк отримав як громадянин (резидент) Великобританії понад 450 тисяч фунтів кредиту для свого підприємства Rurik, не внісши цю суму в декларацію.

З'ясувалося, що чиновник не лише залишив свій бізнес, а також зберіг британський паспорт мінімум до 2015 року.

Крім цього були опубліковані документи, що доводять, що компанії ексміністра фінансів активно функціонували весь той час, коли він будував кар'єру держслужбовця.

Незабаром Королівська служба доходів і зборів опублікувала лист, що показує, що Данилюк не заплатив податки ні у Великобританії, ні в Україні.

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Журналісти також виявили, що Данилюк у 2017 році придбав у Лондоні квартиру за 766 тис. фунтів стерлінгів (28,8 млн грн), проте не вказав цей факт у своїй декларації. Офіційних коштів на придбання зазначеної нерухомості чиновник не мав.

Стало відомо також, що в договорі з продажу акцій Данилюком резиденту Великобританії 29 жовтня 2010 року зафіксовано ще одну його адресу проживання в Лондоні – 26 Noblefield heights, NO 2NX London, United Kingdom, яка також підлягає перевірці, оскільки не відображена в декларації.

У Міністерстві фінансів, яке тоді очолював Данилюк, відмовлялися коментувати скандальні факти. Відомство було єдиним у Кабміні, яке відмовилося надавати інформацію про відрядження свого глави по Україні та за кордон у 2017 році.

OBOZREVATEL зібрав факти, через які Данилюка відповідно до українського законодавства вже два рази мали люструвати.

Раніше OBOZREVATEL стало відомо, що Данилюк іде у відставку. Сам секретар РНБО підтвердив інформацію, сказавши, що чекає на рішення президента.

Про відхід Данилюка заявили також в Офісі глави держави.

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