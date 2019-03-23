В'ятрович: українська мова — як спортсмен, якому зламали ноги

Побоювання щодо законопроекту 5670-д у Верховній Раді, який більш відомий як "закон про мову", нічим не підкріплене. Захист української мови – це питання політики безпеки країни.

Про це в ефірі ObozTV заявив голова Українського інституту національної пам`яті Володимир В`ятрович. Він порівняв державну мову із травмованим спортсменом, якого поставили на змагання на рівних умовах з усіма учасниками.

"Я переконаний, що побоювання щодо якогось громадського збурення ухваленням цього закону, нічим не підкріплене. Підтримка мови без її захисту у реальній політичній ситуації просто неможлива. Це прирікати її на якусь конкуренцію, до якої вона зараз не готова. Мова – це як спортсмен, якому зламали ноги, поставили з усіма на стартову лінію і сказали, щоб вони всі змагались на рівних умовах. Події 2012 року, коли був прийнятий закон "Ківалова-Колесніченка" – яскравий приклад того, що мова – це питання не гуманітарної політики, а й політики безпеки", – сказав він.

В`ятрович пояснив, що обурень громадськості від ухвалення законопроекту 5670-д не варто чекати. Він навів приклад декомунізацію в Україні, яку більшість громадян підтримали або поставились до неї спокійно.

"Я чув багато застережень на свою адресу щодо декомунізації, що вона мало не до громадянської війни призведе. Але нічого цього не сталось. Так само буде і з ухваленням і імплементацією закону про мову", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада у березні ухвалить закон про українську мову. Це де-факто останній законопроект, який парламент розгляне до першого туру президентських виборів.

Дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта повністю перейде на державну мову.

ЗМІ, телебачення і реклама також перейдуть на державну мову.

Законопроект встановлює перелік посадових осіб, які повинні володіти державною мовою. Крім держслужбовців, українську зобов'язані знати: депутати всіх рівнів; офіцери, службовці за контрактом; лікарі комунальних та державних лікарень; директори шкіл; адвокати; нотаріуси, а також рядові, сержанти Національної поліції та інших правоохоронних органів.

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