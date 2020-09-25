Будучи иризначеною у березні 2020 року Генеральним прокурором, вже в червні Ірина Венедіктова із сім’єю переїхала на державну дачу в Пущі-Водиці: двоповерховий маєток, будинок для гостей, персональне озеро і тенісний корт, інші складові для корумпованих держслужбовців.

Питання до Венедіктової І.В.:

- Ви проривались на посаду Генерального прокурора працювати, чи відпочивати, займатися фітнесом й тенісом, плавати й ловити рибу?

- Яке відношення до роботи Генерального прокурора має Ваша сім’я?

- Я знаю, що таке відповідальна й самовіддана робота у сфері кримінальної юстиції – це майже цілодобово й без вихідних… У Вас інший графік?

Питання до Посла США і представників Європейського Союзу:

- Ви усвідомлюєте, що такі факти свідчать не про боротьбу Генерального прокурора із злочинністю і корупцією, - а навпаки?

- Яка Ваша оцінка ефективності й продуктивності піврічної діяльності пані Венедіктової на посту Генерального прокурора?

- Що би сталося у Ваших країнах з особою за аналогічною посадою після оприлюднення подібних даних?

Питання до Національного антикорупційного бюро України:

- Ви осліпли у полі юридично-правової кваліфікації дій посадових осіб, які в порушення існуючих норм і правил дозволили Ірині Венедіктовій розпочати приватизацію заповідної земельної ділянки і державних будівель на території парку "Пуща-Водиця"?

- Чому не розпочато перевірку на предмет встановлення ознак корупції у діяннях самої Генеральної прокурорші?

…

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.