Після виборів 'слуги народу' будуть працювати разом з партією Медведчука – ЗМІ

Партія "Слуга народу" планує після місцевих виборів в жовтні налагодити співпрацю з політсилою "Опозиційна платформа – За життя", лідером якої є Віктор Медведчук.

Про це "Бабелю" розповіло джерело в керівництві партії СН. За його словами, співпраця буде "ситуативна".

"У них (керівництва ОПЗЖ – Ред.) на відміну від "Голосу" або "ЄС ", немає ідеологічних вимог – вони абсолютно прагматичні і зрозумілі", – сказав представник "слуг".

Видання також пише, що раніше "Слуга народу" провела соцопитування серед своїх виборців, щоб з'ясувати, з якою з партій після виборів вона може створити коаліцію в місцевих радах і не розгубити рейтинг.

В результаті вийшло так, що 37% респондентів відповіли "з жодною", а 50% не проти співпраці з ОПЗЖ. Частина виборців підтримують коаліцію з партією "Батьківщина".

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

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