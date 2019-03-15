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Після виборів? Порошенко висловився про вступ України в НАТО

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Президент Петро Порошенко пообіцяв після проведення президентських виборів, в грудні 2019 року, на саміті НАТО поставити питання про План дій щодо членства України.

Про це сказано в його листі до Генерального секретаря Йенса Столтенберга з нагоди 70-ліття Альянсу, опублікованому прес-службою місії держави при організації.

Порошенко зазначив, що високо цінує солідарність НАТО з Україною і підтримку країни в конфлікті з Росією. Він заявив, що "Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові нашого спільного і безпечного майбутнього".

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"З огляду на те, що Україна стоїть на самій передовій лінії захисту євроатлантичної спільноти, я вважаю, що союзники можуть використовувати лондонський саміт НАТО, який відбудеться в цьому році, як сприятливу можливість для початку предметної дискусії з оновлення нашого партнерства, в тому числі шляхом надання Україні плану дій щодо членства в НАТО", - заявив президент.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко змінив дату заявки на вступ України в НАТО і ЄС, заявивши, що країна подасть заявку на вступ до організації лише в 2023 році.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ДОБРЯЧЕГО ВАМ ЧЛЕНСТВА, КУГУТЫ! :-)))
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