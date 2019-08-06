"Підуть за ґрати": в "Слузі народу" жорстко пригрозили майбутнім нардепам

У новому парламенті партія "Слуга народу" наполягатиме на введенні кримінальної відповідальності за неперсональное голосування депутатів або так зване "кнопкодавство".

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив обраний нардепом за списком партії Давид Арахамія, якого називають можливим головою найбільшої фракції нової ВР.

"Перше, що ми намагаємося зробити – це так звану сенсорну кнопку, яку там вісім років не можуть вже втілити. Ми будемо наполягати навіть до кримінальної відповідальності за кнопкодавство, щоб люди пішли за ґрати", – підкреслив він.

Давид Арахамія nv.ua

Він зазначив, що не розуміє, як раніше була можлива безкарність кнопкодавства.

"Я просто не розумію, як це взагалі можна було робити. По податках вам йде зарплата, ви працюєте на державу, потім ви комусь там якось незаконно делегуєте право робити цю роботу, це знімається на камери – і нічого вам за це не стається. Це просто якийсь нонсенс", – вважає Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" вирішили обмежити інформацію в ЗМІ. Таку заяву зробив майбутній депутат-мажоритарник від партії Сергій Швець.

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