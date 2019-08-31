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Підуть у наступ? Російські війська приготувалися захоплювати території з моря

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У п'ятницю, 30 серпня, Міноборони Росії провели у анексованому Криму на полігоні "Опук" військові навчання, метою яких було відпрацювати "захоплення позицій" з моря.

У навчаннях були задіяні понад 10 кораблів і суден забезпечення, близько 20 одиниць авіаційної техніки, близько 100 одиниць бойової, спеціальної військової техніки і більше однієї тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

"За задумом навчання підрозділам морської піхоти Чорноморського флоту поставлено завдання за підтримки корабельних сил, морської авіації флоту і армійської авіації Південного військового округу здійснити захоплення плацдарму, закріпитися на ньому і перейти в подальший наступ вглиб позицій умовного противника", – йдеться у повідомленні.

Навчання російських військових на полігоні "Опук" у 2016 році

Навчання російських військових на полігоні "Опук" у 2016 році

function.mil.ru

Також відомо про проведення на кримському полігоні "ракетних, артилерійських стрільб і бомбометання по берегових цілях".

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Відзначається, що "навчання проводяться в акваторії Чорного моря і на 6 полігонах бойової підготовки, розташованих на Кримському півострові і в сусідній Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу Росії відпрацювали нанесення ракетно-бомбових ударів по наземних цілях умовного противника на полігоні Чауда під Феодосією (анексувати Росією Крим).

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
одни росийские проплаченые боты
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Как там Савченко говорила? "Ну шо, всралыся?"
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Евгений Зеленский, путинский памперс потеряйся
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Нерабы в состоянии ответить накуя их захватывать? Что бы потом кормить и долги отдавать? Ид.иоты
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Пигин Макс
Пигин Макс
Понтелеймон Кулиш, Ну, они надеются...
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