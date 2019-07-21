"Підтягнути" шоуменів і коміків: "слуг народу" відправлять в школу після виборів

Партія "Слуга Народу" після оголошення результатів виборів до Верховної Ради відправить своїх народних депутатів на навчання.

Про це OBOZREVATEL заявив кандидат в нардепи від президентської політісли і секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія. За його словами, мова йде про спеціальну школу парламентарія.

Навчання триватиме сім днів (у середині серпня). "Там будуть повністю вчити устрій країни, роботу з законопроектами тощо", – пояснив Арахамія.

Відзначимо, що в списку партії багато людей без політичного досвіду, зокрема, шоуменів і коміків.

"Слуга народу" УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний прем'єр-міністр буде професійним економістом. При цьому він не повинен мати досвід роботи на цій посаді.

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