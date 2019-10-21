Підтримав Росію? Макрон обговорив із Путіним війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із главою РФ Володимиром Путіним війну на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Путіна в понеділок, 21 жовтня. Конкретних цитат телефонної розмови не наводиться, проте в заяві йдеться, що було "наголошено на безальтернативності мінського комплексу заходів".

"Від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі" і в Контактній групі", – повідомили у Путіна.

"Перш за все, це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство формули Штайнмаєра", – йдеться в повідомленні.

Зеленський, Путін і Макрон

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін також обговорив Україну з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою бесіди стала підготовка до проведення саміту країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

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