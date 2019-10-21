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21 жовтня • оновлено в 21:47
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Підтримав Росію? Макрон обговорив із Путіним війну в Україні

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Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із главою РФ Володимиром Путіним війну на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Путіна в понеділок, 21 жовтня. Конкретних цитат телефонної розмови не наводиться, проте в заяві йдеться, що було "наголошено на безальтернативності мінського комплексу заходів".

"Від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі" і в Контактній групі", – повідомили у Путіна.

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"Перш за все, це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство формули Штайнмаєра", – йдеться в повідомленні.

Зеленський, Путін і Макрон

Зеленський, Путін і Макрон

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін також обговорив Україну з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою бесіди стала підготовка до проведення саміту країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Еммануель Макрон Володимир Путін
Тег
Формула Штайнмаєра
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Serov Oleg
Serov Oleg
втроем будут брать клоуна за жабры...русский,немка и француз...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Горькие головушки у украинских мужиков!" (с) :-)))))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
что клоун умеет - так это сделать умное лицо и при этом ни фига не понимать!
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Воронов Сергей, да клоуны они такие..., научился в Квартале
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