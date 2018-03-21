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Підсапував до американців: ЗМІ повідомили про наміри Холодницького отримати новий пост

3.1тЧитати новину російською

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький останнім часом наполегливо пропонував себе в якості кандидата на пост генпрокурора України.

Про це пише УП із посиланням на свої джерела в Блоці Петра Порошенка.

"Холодницький кілька місяців підсапував американців, пропонуючи себе на посаду генпрокурора. Ось і поплатився", - розповів виданню один зі співрозмовників у БПП.

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Водночас в оточенні самого керівника САП цю інформацію називають абсолютною брехнею.

"Холодницький навіть п'яний ніколи такого не говорив. Це брехня абсолютна", - запевнило виданню джерело в Антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, 20 березня ЗМІ повідомили про можливу відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".

Також напередодні стало відомо, що в його кабінеті була виявлена ​​прослушка НАБУ.

Як писав "Обозреватель", "жучки" були закладені в акваріум.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Назар Холодницький
Місце
Україна
Об'єкт
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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