Підсапував до американців: ЗМІ повідомили про наміри Холодницького отримати новий пост

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький останнім часом наполегливо пропонував себе в якості кандидата на пост генпрокурора України.

Про це пише УП із посиланням на свої джерела в Блоці Петра Порошенка.

"Холодницький кілька місяців підсапував американців, пропонуючи себе на посаду генпрокурора. Ось і поплатився", - розповів виданню один зі співрозмовників у БПП.

Водночас в оточенні самого керівника САП цю інформацію називають абсолютною брехнею.

"Холодницький навіть п'яний ніколи такого не говорив. Це брехня абсолютна", - запевнило виданню джерело в Антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, 20 березня ЗМІ повідомили про можливу відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".

Також напередодні стало відомо, що в його кабінеті була виявлена ​​прослушка НАБУ.

Як писав "Обозреватель", "жучки" були закладені в акваріум.