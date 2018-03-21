Підсапував до американців: ЗМІ повідомили про наміри Холодницького отримати новий пост

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький останнім часом наполегливо пропонував себе в якості кандидата на пост генпрокурора України.
Про це пише УП із посиланням на свої джерела в Блоці Петра Порошенка.
"Холодницький кілька місяців підсапував американців, пропонуючи себе на посаду генпрокурора. Ось і поплатився", - розповів виданню один зі співрозмовників у БПП.
Водночас в оточенні самого керівника САП цю інформацію називають абсолютною брехнею.
"Холодницький навіть п'яний ніколи такого не говорив. Це брехня абсолютна", - запевнило виданню джерело в Антикорупційній прокуратурі.
Нагадаємо, 20 березня ЗМІ повідомили про можливу відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".
Також напередодні стало відомо, що в його кабінеті була виявлена прослушка НАБУ.
Як писав "Обозреватель", "жучки" були закладені в акваріум.
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