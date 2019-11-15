"Підривав довіру до України!" Фріз звернулася до СБУ через заяви Єрмака

Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз звернулася до СБУ з вимогою розслідування діяльності помічника президента України Андрія Єрмака через його заяви, які "вводили в оману партнерів України і створили умови для підриву довіри до держави".

Про це Фріз написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, використання Єрмаком прокремлівських меседжів тоді, коли Україна бореться із російським агресором, може розцінюватися як такі, що підпадають під ознаки діяння, визначеного статтею 111 КК України.

"Надіслала звернення до голови СБУ щодо необхідності здійснити всебічне розслідування діяльності помічника президента України Андрія Єрмака, який вводив в оману наших міжнародних партнерів, чим не лише сколихнув світову спільноту, але й створив підстави для підриву довіри до України на міжнародній арені", – зазначила політикиня.

Андрій Єрмак та Ірина Фріз

У своєму депутатському зверненні Фріз попросила СБУ провести повну перевірку особи Єрмака та можливості його зв'язку з політично зацікавленими представниками РФ як держави-агресора.

"В межах своєї компетенції провести відповідну перевірку за фактом вчинення Єрмаком А.Б. діяння, що за своїм характером несе загрозу державному суверенітету, національній безпеці, конституційному ладу та територіальній цілісності України, з подальшим притягненням такої особи до кримінальної відповідальності", – додала нардепка.

Вона написала, що очікує на відповідь та проведення заходів із боку СБУ.

"Брехня Єрмака не може залишитися безкарною, а особа, яка дискредитує Україну, не має жодного морального права обіймати посаду помічника президента України!" – підсумувала Фріз.

Допис Фріз Скріншот

Звернення Фріз Facebook Ірини Фріз

Звернення Фріз Facebook Ірини Фріз

Звернення Фріз Facebook Ірини Фріз

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що позиція головного міжнародного переговірника від України, радника президента Єрмака, яку озвучив під присягою американський дипломат Вільям Тейлор, повністю збігається з кремлівськими тезами і покладає відповідальність на Україну за військову агресію на Донбасі.

Єрмак спростував, що називав п'ятого президента України Петра Порошенка відповідальним за початок війни на Донбасі. Він нібито тільки обговорював можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів.

Фріз сказала, що Єрмак, який фактично виконує функції тіньового міністра закордонних справ і веде переговори з міжнародними партнерами України, має бути зміщений зі своєї посади.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!