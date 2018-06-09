Підозрюваний Алі Б. зізнався у вбивстві німецької школярки - ЗМІ

За даними ЗМІ, Алі Б. можуть доставити увечері 9 червня в Німеччину літаком з Іраку, де його нещодавно затримали за підозрою у вбивстві 14-річної Сюзанни з Майнца. Утім, підтвердження цієї інформації немає.Іракський біженець Алі Б. зізнався у вбивстві 14-річної Сюзанни Ф., повідомив очільник поліції іракського міста Дахук Тарік Ахмед в ефірі курдсько-іракського телеканалу Rudaw увечері в п'ятницю, 8 червня. За його словами, Алі Б. розповів, що вбив дівчину внаслідок сварки. Представник поліції також зазначив, що поки невідомо, де судитимуть Алі Б., - в Німеччині або Іраку - пояснивши, що рішення залежить від курдської та німецької влади.

Тим часом, за непідтвердженою поки що інформацією газет Wiesbadener Kurier і Allgemeiner Zeitung, підозрюваний прибуде літаком увечері 9 червня до Франкфурта-на-Майні, де буде взятий під варту німецькою поліцією.

Алі Б. затримали напередодні курдські органи безпеки за запитом Федеральної поліції Німеччини в Іраку, куди він разом з усією родиною втік з ФРН на початку червня.

14-річна Сюзанна Ф. зникла безвісти в німецькому Майнці у травні. Після двох тижнів пошуків поліція знайшла її тіло в сусідньому місті - Вісбадені - поблизу притулку для біженців, де мешкав Алі Б. із родиною. Дівчина була зґвалтована і вбита.

Слідство спочатку виходило з того, що злочин скоїли двоє чоловіків: 35-річний підозрюваний громадянин Туреччини і Алі Б. За даними прокуратури, підозрюваний іракський біженець був відомий поліції, а жертва знала його брата. Агенція AFP повідомляє, що Алі Б. мав бути висланий із країни ще кілька місяців тому.

Поліція затримала підозрюваного чоловіка з Туреччини, але згодом повідомила, що проти нього немає серйозних доказів, тому його відпустили.