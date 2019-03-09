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Підкуп виборців: в Раді сказали, хто буде нести відповідальність

1.5тЧитати матеріал російською

Законопроект 8270 передбачає покарання не тільки тому, хто безпосередньо передає гроші виборцю. Організатор схеми підкупу в цьому випадку теж підпадає під санкції.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила нардеп Ірина Суслова. Вона додала, що законопроект надає більше повноважень представникам одного з правоохоронних органів.

"Ми зобов`язані проголосувати цей законопроект – про відповідальність за порушення виборчого законодавства. Саме цей урядовий законопроект посилить відповідальність також тому, хто організовує ці маніпуляції. Крім цього він має збільшувати повноваження правоохоронних органів на момент виборчої кампанії. Завдяки цьому можна було б унеможливлювати фальсифікацію", – сказала вона.

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Нардеп зазначила, що парламент готовий покласти край технічним кандидатам на виборах. Верховна Рада іде до цього, але повільно, додала Суслова.

Підкуп виборців: в Раді сказали, хто буде нести відповідальність

"За такі речі як технічний кандидат теж треба притягати до відповідальності. Виборча гонка має бути чесною. Вона не повинна паплюжити волевиявлення виборців. Таким чином результати голосування можна поставити під сумніви", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Ірина Суслова
Місце
Україна
Теги
законопроектВерховна Рада УкраїниВерховна Рада Україниголосування
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Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Если бы такую шнягу пытались протащить при Завгаре.то нынешние хозяева корыта.тогдашние впопупозиционеры ,под трибуной бы пообсирались.
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