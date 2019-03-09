Підкуп виборців: в Раді сказали, хто буде нести відповідальність

Законопроект 8270 передбачає покарання не тільки тому, хто безпосередньо передає гроші виборцю. Організатор схеми підкупу в цьому випадку теж підпадає під санкції.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила нардеп Ірина Суслова. Вона додала, що законопроект надає більше повноважень представникам одного з правоохоронних органів.

"Ми зобов`язані проголосувати цей законопроект – про відповідальність за порушення виборчого законодавства. Саме цей урядовий законопроект посилить відповідальність також тому, хто організовує ці маніпуляції. Крім цього він має збільшувати повноваження правоохоронних органів на момент виборчої кампанії. Завдяки цьому можна було б унеможливлювати фальсифікацію", – сказала вона.

Нардеп зазначила, що парламент готовий покласти край технічним кандидатам на виборах. Верховна Рада іде до цього, але повільно, додала Суслова.

"За такі речі як технічний кандидат теж треба притягати до відповідальності. Виборча гонка має бути чесною. Вона не повинна паплюжити волевиявлення виборців. Таким чином результати голосування можна поставити під сумніви", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував проведення обшуків у справі про тотальний підкуп виборців із боку штабу чинного президента України ("сітці").

Раніше політичні опоненти Порошенка також звинувачували його в підкупі виборців і навіть звернулися в зв'язку з цим у ГПУ і МВС.

Однак Сергій Березенко спростував цю інформацію і заявив, що проплатити вибори в Україні нереально.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17.30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!