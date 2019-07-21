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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Підіграє Путіну!" Друг Зеленського потрапив в скандал на виборчій дільниці. Відео

1.9т Читати матеріал російською

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков влаштував словесну перепалку з виборцем на дільниці в Києві.

Після голосування між ними зав'язалася суперечка з приводу роботи партії (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Наша політична сила грає виключно на інтерес нашої країни, і не грає, а працює!" - сказав Разумков. На що йому відповіли: "І підіграє Путіну!"

"Вибори - це не гра, це держава, це серйозна робота. Ви не грайтеся, а працюйте на Україну, а не на Росію", - зазначила киянка.

Дмитро Разумков на виборчій дільниці

Дмитро Разумков на виборчій дільниці

скріншот

Дмитро Разумков на виборчій дільниці

Дмитро Разумков на виборчій дільниці

скріншот

"Підіграє Путіну!" Друг Зеленського потрапив в скандал на виборчій дільниці. Відео

скріншот

Новини
В Україні почалися вибори в Раду: понад 20 дільниць не відкрилися вчасно
Дмитро Разумков на виборчій дільниці

Дмитро Разумков на виборчій дільниці

скріншот

Дмитро Разумков на виборчій дільниці

Дмитро Разумков на виборчій дільниці

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадянська мережа "ОПОРА" зафіксувала перші порушення на виборах. Так, в Запоріжжі на окрузі №76 замінили 558 бюлетенів через помилки про кандидата.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна Київ
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Н Олег
Н Олег
последнее оружие б@ндер -- "бешеные" p@гули-активистки ... шансов ноль, но вони...
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Гладкая Ирина
Гладкая Ирина
Очевидно она смотрит 5 канал и прямой.
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