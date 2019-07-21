"Підіграє Путіну!" Друг Зеленського потрапив в скандал на виборчій дільниці. Відео

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков влаштував словесну перепалку з виборцем на дільниці в Києві.

Після голосування між ними зав'язалася суперечка з приводу роботи партії (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Наша політична сила грає виключно на інтерес нашої країни, і не грає, а працює!" - сказав Разумков. На що йому відповіли: "І підіграє Путіну!"

"Вибори - це не гра, це держава, це серйозна робота. Ви не грайтеся, а працюйте на Україну, а не на Росію", - зазначила киянка.

Дмитро Разумков на виборчій дільниці скріншот

Дмитро Разумков на виборчій дільниці скріншот

скріншот

Дмитро Разумков на виборчій дільниці скріншот

Дмитро Разумков на виборчій дільниці скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадянська мережа "ОПОРА" зафіксувала перші порушення на виборах. Так, в Запоріжжі на окрузі №76 замінили 558 бюлетенів через помилки про кандидата.

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