Під перші самостійні санкції від Британії потрапили 25 росіян

Великобританія вперше після виходу з ЄС оголосила власний список санкцій. Туди потрапили і 25 громадян Росії.

Про нові санкції заявив глава Міністерства закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, передає Reuters. Відповідно до опублікованого списку британського уряду, під санкції потрапили 49 осіб та організацій, які причетні до порушень прав людини.

Так, перші санкції Великобританії націлені на 25 громадян РФ, які мали відношення до жорстокого поводження і смерті відомого аудитора Сергія Магнітського. Як відомо, бухгалтер і аудитор Сергій Магнітський помер у СІЗО в Москві у 2009 році. До арешту він розслідував деталі багатомільярдних розкрадань із бюджету РФ. Магнітського посадили ті самі чиновники, яких він звинувачував у корупції. Серед цих 25 людей є голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін і заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь.

Крім того, санкції введені проти двох організацій, які причетні до примусової праці, тортур і вбивств у Північній Кореї, двох високопоставлених генералів із М'янми, а також проти 20 громадян Саудівської Аравії. Вони причетні до смерті журналіста Джамала Хашоггі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арешт і смерть Сергія Магнітського викликали скандал у світі, а США взяли "список Магнітського", який передбачає заборону на в'їзд у країну російських чиновників, причетних до цієї справи, а також арешт їхніх рахунків.