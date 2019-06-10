"Піарник" Гройсмана переметнувся до Смешка: сплив скандальний зв'язок

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко, який був постійним представником Кабінету міністрів у парламенті, приєднався до партії Ігоря Смешка "Сила і честь", завдяки власнику "Індустріальної групи", донецькому мільярдеру Віталію Гайдуку.

У 2006 році Денисенко працював головним редактором тижневика "Коментарі", який належав у той час Гайдуку. Зараз же мільярдер, як повідомляв Telegram-канал Shadow Anonymous, є спонсором партії Смешка.

Тому, ймовірно, Денисенко є людиною Гайдука і пройшов до списку партії "Сила і честь" за його квотою.

Вадим Денисенко УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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