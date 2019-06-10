"Піарник" Гройсмана переметнувся до Смешка: сплив скандальний зв'язок

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко, який був постійним представником Кабінету міністрів у парламенті, приєднався до партії Ігоря Смешка "Сила і честь", завдяки власнику "Індустріальної групи", донецькому мільярдеру Віталію Гайдуку.
У 2006 році Денисенко працював головним редактором тижневика "Коментарі", який належав у той час Гайдуку. Зараз же мільярдер, як повідомляв Telegram-канал Shadow Anonymous, є спонсором партії Смешка.
Тому, ймовірно, Денисенко є людиною Гайдука і пройшов до списку партії "Сила і честь" за його квотою.
Вадим Денисенко
УНН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після висунення Смешка на вибори президента України спливла інформація про гучні скандали, в яких він замішаний.
Наприклад, стало відомо, що він тримає на банківських рахунках $121,8 тис., €112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $270 тис. готівкою. Крім того, Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).
Екс-глава СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчука напередодні президентських виборів 2004 року.
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