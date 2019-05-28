Петиція про відставку Зеленського перестала рахувати голоси: що трапилося

На сайті глави держави завершився збір підписів за петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського".

Збір підписів зупинився на 60189 голосах, і був спрямований на розгляд, йдеться на офіційному сайті.

Зазначимо, що петицію створили 22 травня, автором значиться Максим Безрук. Відповідальність за розгляд покладається на главу Адміністрації президента Андрія Богдана. Згідно із законом України "Про порядок розгляду електронної петиції, адресованої президенту України", глава АП має призначити відповідальних за це людей (зокрема одного зі своїх заступників).

Заступник голови, зі свого боку, за сім робочих днів після початку розгляду має підготувати та подати петицію президенту, а також відповідь щодо підтримки або відхилення внесених пропозицій.

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Додамо, що в мережі відразу ж почали коментувати завершення збору підписів. Користувачі писали, що треба продовжити збір підписів, адже Зеленський "злякався".

"Необхідна нова петиція — "За можливість продовження голосувань за відставку Президента України Володимира Зеленського", "Ось вам і держава у смартфоні з народовладдям","Гідна цифра", "Знову Подерев'янський передбачив: "Злякався йо*аний сцикун", "Знайшли таки потрібного програміста", "Бояться цифри 73", "А що таке? Бояться що прямо всі 65 млн (за підрахунком Зеленського) проголосують?", "На три речі можна дивитися вічно: на вогонь, на воду і на лічильник голосів цієї петиції. Так добре йшли. Без паніки. На розгляді. Зрозуміло, що ця петиція ничого не вирішить, але добре демонструє ставлення народу", "Злякалися, що буде 2 млн підписів через 90 днів",

Також у соцмережах очікують, що президент відповість на дану петицію.

"Починаємо рахувати 10 днів. Тепер належить дати офіційну відповідь на петицію", "Бо статус "на розгляді". Тому і голосування припинене. Складають нам відповідь, як би так послати на, але покультурніше", — зазначали у мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, петиція, якою запропонували скасувати іншу — за відставку президента України Володимира Зеленського, також зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

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