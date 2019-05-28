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Петиція про відставку Зеленського перестала рахувати голоси: що трапилося

4.2тЧитати матеріал російською

На сайті глави держави завершився збір підписів за петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського".

Збір підписів зупинився на 60189 голосах, і був спрямований на розгляд, йдеться на офіційному сайті.

Зазначимо, що петицію створили 22 травня, автором значиться Максим Безрук. Відповідальність за розгляд покладається на главу Адміністрації президента Андрія Богдана. Згідно із законом України "Про порядок розгляду електронної петиції, адресованої президенту України", глава АП має призначити відповідальних за це людей (зокрема одного зі своїх заступників).

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Заступник голови, зі свого боку, за сім робочих днів після початку розгляду має підготувати та подати петицію президенту, а також відповідь щодо підтримки або відхилення внесених пропозицій.

Петиція про відставку Зеленського перестала рахувати голоси: що трапилося

Скріншот

Додамо, що в мережі відразу ж почали коментувати завершення збору підписів. Користувачі писали, що треба продовжити збір підписів, адже Зеленський "злякався".

"Необхідна нова петиція — "За можливість продовження голосувань за відставку Президента України Володимира Зеленського", "Ось вам і держава у смартфоні з народовладдям","Гідна цифра", "Знову Подерев'янський передбачив: "Злякався йо*аний сцикун", "Знайшли таки потрібного програміста", "Бояться цифри 73", "А що таке? Бояться що прямо всі 65 млн (за підрахунком Зеленського) проголосують?", "На три речі можна дивитися вічно: на вогонь, на воду і на лічильник голосів цієї петиції. Так добре йшли. Без паніки. На розгляді. Зрозуміло, що ця петиція ничого не вирішить, але добре демонструє ставлення народу", "Злякалися, що буде 2 млн підписів через 90 днів",

Також у соцмережах очікують, що президент відповість на дану петицію.

"Починаємо рахувати 10 днів. Тепер належить дати офіційну відповідь на петицію", "Бо статус "на розгляді". Тому і голосування припинене. Складають нам відповідь, як би так послати на, але покультурніше", — зазначали у мережі.

Петиція про відставку Зеленського перестала рахувати голоси: що трапилося

Скріншот

Петиція про відставку Зеленського перестала рахувати голоси: що трапилося

Скріншот

Петиція про відставку Зеленського перестала рахувати голоси: що трапилося

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, петиція, якою запропонували скасувати іншу — за відставку президента України Володимира Зеленського, також зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

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Тема
Петиції Президенту України
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Адміністрація Президентаимпичментсоцмережі
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Макарова Оксана
Макарова Оксана
Моя иcкрeнняя 6лaгодаpность томy, ктo пoказал мне этoт cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁yioefz Пpocтo пройдя прocтoй опpoc полyчилa пoчти пoлyгодовyю заpплатy)) Пoльзуйтeсь, пoкa eще еcть возмoжноcть=)
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Маслов Олег
Маслов Олег
Петиция созданная на второй день после инаугурации президента с сильнейшим обоснованием что президент не дал содержательных обещаний народу - это смешно, я бы сказал что теперь мы официально знаем сколько проплаченных избирателей у Петюни, хотя нет, какой-то процент голосов бесплатный, за счет работников Рошен))))) Петиция за отставку президента в случае не выполнения им обещаний - тут я сам готов многократно подписаться..
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вата и боты снова стали топить за Зэбила 😆 А чего бояться то? За Зэбила проголосовало 74%. А тут всего лишь 60К народу. Ерунда ж. Чего ссать?))))
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