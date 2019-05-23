Петиція про відставку Зеленського набрала потрібну кількість голосів: що далі

Петиція про відставку президента України Володимира Зеленського набрала необхідні для розгляду 25 000 голосів.

Згідно з даними на сайті Адміністрації президента, вони були зібрані менш ніж за добу. Вона була створена 22 травня.

Тепер апарат президента повинен прийняти її на розгляд протягом трьох днів, а розглянути її зобов'язані в 10-денний термін.

Відповідальність за розгляд покладається на главу Адміністрації президента, тобто Андрія Богдана. Згідно з законом України "Про порядок розгляду електронної петиції, адресованої президенту України", на наступний день після досягнення 25 000 підписів глава АП повинен призначити відповідальних за це осіб, зокрема. свого затсупника. Він. своєю чергою, за сім робочих днів має підготувати петицію до розгляду президента та відповідь стосовно підтримання або відхилення внесених пропозицій.

Володимир Зеленський

Відповідь щодо схвалення (або ні) петиції повинна з'явитися на сайті президента не пізніше одного дня після закінчення розгляду.

Таким чином, Зеленський має право як підтримати, так і відхилити пропозицію про свою відставку.

Як писав OBOZREVATEL, автор петиції про відставку Зеленського зазначив, щотой "не має підтримки 73% виборців".

Крім того, на сайті є друга петиція –"Відставка президента України Володимира Зеленського в разі невиконання своїх обіцянок" протягом 6 місяців.

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